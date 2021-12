Cavani poskrbel za remi Uniteda na St. James' Parku

Domači strateg Eddie Howe je na igrišče poslal naslednjih enajst igralcev: Martin Dubravka, Javier Manquillo, Fabian Schär, Jamaal Lascelles, Emil Krafth, Ryan Fraser, Jonjo Shelvey, Sean Longstaff, Allan Saint-Maximin, Joelinton, Callum Wilson.

Manchester United je imel kar dolg tekmovalni premor, saj so morali zaradi številnih okužb preložiti tekmi z Brentfordom in Brightonom. Udarna postava rdečih vragov pod vodstvom Ralfa Rangnicka je izgledala takole: David de Gea, Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles, Scott McTominay, Fred, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo.

Domači so odločno začeli in že v sedmi minuti se je izkazal Francoz Allan Saint-Maximin, ki je zadel neubranljivo za vodstvo srak z 1:0. Domačim so zaradi nedovoljenega položaja tudi razveljavili gol v 38. minuti. Kar se tiče gostov, so bili precej zadržani in veliko prometa in dela za slovaškega vratarja Martina Dubravko ni bilo in so ostali precej dolžni pred nadaljevanjme. Težava za domačega stratega Howa je bilo dejstvo, da se poškodoval Callum Wilson ob koncu prvega polčasa in v nadaljevanju ni več zaigral.