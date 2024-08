Unitedov branilec o mišičastem nasprotniku: 'Poslal sem ga v telovadnico'

Obe moštvi sta pripravili nekaj dobrih priložnosti, edini nogometaš, ki je uspel zabiti gol, pa je bil novinec v dresu Uniteda Joshua Zirkzee. Po prihodu na zelenico s klopi, je v 87. minuti izkoristil podajo še enega rezervista Alejandra Garnacha in zabil odločilni gol.

Po obračunu je Lisandro Martinez, ki je v United prestopil leta 2022 iz Ajaxa, priznal, da je sprva imel težave s prilagajanjem na izjemno zahteven tempo Premier lige. Mnogi so v njegove sposobnosti dvomili tudi zaradi njegove višine, saj na položaju osrednjega branilca ne igra veliko nogometašev, ki so visoki 175 centimetrov.

"Igralci smo pripravljeni na vse. Kritike so del našega dela. Še posebej v tem klubu, če igraš slabo, moraš biti pripravljen na kritike. Na to sem bil pripravljen. Vedno verjamem vase in v svojo moč. Vem, da nisem pretirano visok, ampak vsako žogo in vsak dvoboj napadam s svojim pristopom. Nasprotnikom bom pokazal, da sem na igrišču in poskušal se bom povezati s soigralci. To je drugačna liga od nizozemske in drugačen sistem kot pri Ajaxu. Tam smo nadzirali igro na vsaki tekmi, tukaj v Manchestru poskušamo pokazati dobre trenutke, kar pa je zelo težko. Tukaj igramo proti Fulhamu in vsi so zelo hitri, močni in dobri z žogo," je svoje izkušnje pri Manchester Unitedu opisal argentinski branilec.