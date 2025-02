Unitedovi krizi ni videti konca

Manchester United je v 26. krogu angleškega prvenstva zgolj remiziral z Evertonom (2:2). Domači so v prvem polčasu povedli z 2:0, rdeči vragi, ki so na zadnjih 10 premierligaških tekmah zbrali le osem točk, pa so na koncu uspeli iztržiti remi. A znova je veliko govora tudi o sojenju ...