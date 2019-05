Unitedovi navijači soglasno: 'Becks, vrni se!'

S soncem obsijana nedelja je na znameniti Old Trafford privabila veliko število navijačev edinstvene, težko ponovljive generacije Manchester Uniteda, ki ji je pod vodstvom legendarnega Sira Alexa Fergusona pred natanko 20 leti uspel podvig vseh podvigov. Na še enem kultnem nogometnem objektu Camp Nouu je bil leta 1999 na sporedu finale elitne Lige prvakov med 'rdečimi vragi' in münchenskim Bayernom, ki so ga prvi, potem ko so vso tekmo zaostajali z 0 : 1, znotraj triminutnega sodnikovega dodatka na koncu uspeli dobiti z 2 : 1. Glavna junaka sta bila strelca zadetkov, velika asa iz rokava pretkanega škotskega strokovnjaka na klopi Manchester Uniteda Teddy Sheringham in Ole-Gunnar Solskjaer , ki sta privržence bavarskega velikana odela v črno. Dvajset let po omenjenem znamenitem finalu sta se v 'Teatru sanj' vnovič, a tokrat v precej bolj sproščenem vzdušju na tekmi ekshibicijskega značaja, pomerili zasedbi klubov bogate zgodovine in tradicije.

Na eni strani David Beckham, Gary Neville, Dwight Yorke in druščina proti Lotharju Matthausu, Stefanu Effenbergu, Ze Robertuin ostalim članom znamenitega moštva s Säbener Strasse na drugi strani so bili več kot pravšnji magnet za obisk revialnega obračuna, ki je prinesel več kot zgolj prijateljsko brcanje nogometne žoge. Uvodnih nekaj minut so mojstri te igre potrebovali, da so pognali v obtok svoje motorje, nato pa se je začelo zares ... Številne odlične kombinacije, akcije, prodori in predložki so mnoge vrnili dve desetletji v preteklost, ko sta predanost in lojalnost nekemu klubu oziroma okolju še nekaj pomenili. Še najbolj je nase opozoril neuničljivi David Beckham, ki pri svojih 44 letih deluje fizično brezhibno in sveže, kar je potrdil z nekaj imenitnimi prepoznavnimi dolgimi podajami, ki so vedno znova našle svojega 'naslovnika', kar so gledalci na Old Traffordu znali nagraditi z nekajkratnim bučnim aplavzom.