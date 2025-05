Upale so v obstanek, sedaj so pred vrati napredovanja

Pred zasedbo selektorja Saša Kolmana sta preizkušnji z Grčijo in Irsko. O tekmi razmišlja Sara Makovec , ki je v svoji uvodni sezoni v Avstriji, v dresu St. Pöltna, osvojila dvojno krono. Formo in dobro voljo pa je prinesla s sabo na priprave.

"Obe ekipi, Grčijo in Irsko, poznamo, z njimi smo se že merili v prvem delu lige narodov. Vemo, da nam proti Grčiji sprva ni bilo lahko, saj nismo zadele. A smo na koncu zmagale. Želim si, da v petek čimpreje dosežemo gol in se veselimo nove zmage. Poznamo tudi Irke, ki so zelo dobra ekipa, a smo ravno proti njim odigrale vrhunsko tekmo. To moramo ponoviti in se veseliti 1. mesta v skupini," je ob začetku priprav za uradno spletno stran NZS povedala Sara Makovec.