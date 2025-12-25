'Upam, da bo črna celina na koncu zmagala nad pritiskom iz Evrope'

"Zelo sem razočaran in šokiran. To je ponos afriškega nogometa z vsemi njegovimi najboljšimi igralci," je dejal Saintfiet na novinarski konferenci pred petkovo tekmo afriškega prvenstva med Malijem in gostiteljem turnirja Marokom.

Afriško nogometno prvenstvo oziroma afriški pokal narodov je bil od prvega turnirja leta 1957 na sporedu vsaki dve leti. Toda Afriška nogometna zveza se je prejšnji teden odločila, da bo ta interval po turnirju leta 2028 podaljšala na štiri leta.

"Zelo dolgo smo se borili, da bi postali spoštovani in nam ne bi bilo treba poslušati Evrope, ki bi spreminjala našo 68 let dolgo zgodovino zgolj zaradi finančnih pritiskov klubov, ki obremenjujejo igralce, medtem ko se istočasno širi svetovno prvenstvo na 48 reprezentanc in se liga prvakov igra tudi s klubi, ki sploh niso prvaki," je bil kritičen Saintfiet.