Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Upam, da bo črna celina na koncu zmagala nad pritiskom iz Evrope'

Rabat, 25. 12. 2025 16.23 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Belgijec na klopi Malija Tom Saintfiet

Selektor malijske nogometne reprezentance Tom Saintfiet je kritičen do odločitve, da bodo afriška prvenstva v prihodnje potekala vsaka štiri leta in ne vsaki dve. Saintfiet je mnenja, da je odločitev, ki jo je sprejela afriška nogometna zveza, posledica pritiska Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in evropskih klubov.

"Zelo sem razočaran in šokiran. To je ponos afriškega nogometa z vsemi njegovimi najboljšimi igralci," je dejal Saintfiet na novinarski konferenci pred petkovo tekmo afriškega prvenstva med Malijem in gostiteljem turnirja Marokom.

Afriško nogometno prvenstvo oziroma afriški pokal narodov je bil od prvega turnirja leta 1957 na sporedu vsaki dve leti. Toda Afriška nogometna zveza se je prejšnji teden odločila, da bo ta interval po turnirju leta 2028 podaljšala na štiri leta.

"Zelo dolgo smo se borili, da bi postali spoštovani in nam ne bi bilo treba poslušati Evrope, ki bi spreminjala našo 68 let dolgo zgodovino zgolj zaradi finančnih pritiskov klubov, ki obremenjujejo igralce, medtem ko se istočasno širi svetovno prvenstvo na 48 reprezentanc in se liga prvakov igra tudi s klubi, ki sploh niso prvaki," je bil kritičen Saintfiet.

Belgijec na klopi Malija Tom Saintfiet
Belgijec na klopi Malija Tom Saintfiet
FOTO: Profimedia

Belgijec na klopi Malija je ob tem še šaljivo dodal, da v kolikor v Angliji klub ne izpade iz prve lige, skoraj že igra v evropskih pokalih. "To se mi zdi zelo neumno. Če želimo igralce razbremeniti, potem naj v ligi prvakov igrajo zgolj prvaki. Ne ustvarjajmo novih tekmovanj z večjo obremenitvijo nogometašev. V tem primeru še vedno lahko igramo afriško prvenstvo na vsaki dve leti," je povedal selektor Malija.

Dodal je še, da se mu omenjena odločitev zdi nespoštljiva do Afričanov. "Afrika je največji nogometni kontinent na svetu," je zatrdil in nadaljeval: "Številne velike zvezde v Evropi so Afričani. Upam, da bo črna celina na koncu zmagala nad pritiskom iz Evrope," je zaključil Saintfiet.

Belgijski strokovnjak je sicer sedel na klopi številnih afriških reprezentanc. Nazadnje je vodil Gambijo, ki jo je leta 2022 popeljal do četrtfinala na prvenstvu afriške celine.

Selektor Malija je postal avgusta letos.

mali fifa Tom Saintfiet

Stadion zaživel v prazničnem duhu: izjemna božična tradicija nemškega kluba

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Tega nocoj ne smete spregledati
Tega nocoj ne smete spregledati
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
okusno
Portal
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Kapa
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425