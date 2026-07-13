'Upam, da bom(o) 19. julija dvignil(i) pokal'

Ko je Kylian Mbappe dosegel zadetek ob zmagi Francije nad Hrvaško na odločilni tekmi mundiala leta 2018, je bil star komaj 19 let in 207 dni. Tako je postal šele drugi najstnik, ki je zadel v finalu svetovnega prvenstva, za 17-letnim Brazilcem Pelejem leta 1958. Takrat se je začela Mbappejeva posebna vez s SP, medtem ko letošnji turnir za Lamina Yamala prva izkušnja s tem tekmovanjem. Je pa španski najstnik na velikem turnirju že doživel svoj veliki preboj - Yamalov izjemen zadetek v polfinalu evropskega prvenstva 2024 proti Mbappejevi Franciji je Španiji pomagal do zmage z 2:1. To se je zgodilo nekaj dni pred njegovim 17. rojstnim dnem. Španija je nato v finalu premagala še Anglijo, Yamal pa je bil izbran za najboljšega mladega igralca turnirja.

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Tokrat bo njegov 19. rojstni dan nastopil tik pred polfinalno tekmo v Arlingtonu. Gre za izjemno mladega igralca, pred katerim so še najboljša leta kariere. Vendar pa si očitno močno želi pustiti pomemben pečat že na tem svetovnem prvenstvu. Morda celo preveč nestrpno, saj je bil njegov nastop na tem turnirju dlje časa pod vprašajem, potem ko je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil zaključek klubske sezone pri Barceloni. "Bal sem se, da bi bilo lahko resno, in predvsem tega, da bi, četudi poškodba ne bi bila huda, utrpel poslabšanje stanja in na koncu izpustil svetovno prvenstvo," je konec maja priznal Yamal. Potem ko je na uvodni tekmi proti Zelenortskim otokom (0:0) v igro vstopil s klopi, je Yamal tekmo proti Savdski Arabiji začel v prvi enajsterici in se vpisal med strelce, preden ga je selektor zamenjal ob polčasu (Španija je slavila s 4:0).

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Od takrat je začel vsako tekmo, a ni dosegel novega zadetka in to ga morda že nekoliko obremenjuje. "Menim, da mora Lamine umiriti nemir, ki ga včasih čuti, ko želi pokazati, kako pomemben igralec je za nas," je v nedeljo dejal španski kapetan Rodri. "Glede na to, kakšno zrelost je pokazal na euru, nas te njegove sposobnosti ne presenečajo več, ko je dve leti starejši," je dodal. Francija je medtem znova našla napadalno ostrino, ki ji je na euru morda manjkala, in ima na tem prvenstvu najbolj navdušujoč napad.Mbappe, ki je zdaj star 27 let, je ključni mož ekipe in odločen, da si zagotovi status ene največjih legend v zgodovini mundialov. Z osmimi zadetki na tem turnirju je v boju za zlati čevelj izenačen z Lionelom Messijem, le en gol pa ga loči od Argentinčevega rekordnega dosežka 21 zadetkov na SP.

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Potem ko je leta 2018 osvojil naslov in v finalu leta 2022 dosegel hat-trick, ima Mbappe zdaj v mislih še tretji zaporedni finale. S tem bi lahko izenačil dosežek legendarnega Brazilca Cafuja, ki je med letoma 1994 in 2002 zaigral v treh zaporednih finalih. Pele in Diego Maradona sta vsak nastopila le na dveh. Njegova očitna obsedenost s SP morda pojasnjuje, zakaj je izpustil del druge polovice sezone pri Real Madridu. Medtem ko je saniral poškodbe, so nekateri navijači dvomili o njegovi predanosti klubu. "Vem, da ljudje govorijo o statistiki. Tudi sam spremljam televizijo. A moja edina skrb je pomagati ekipi in poskrbeti, da se 19. julija vrnemo sem," je dejal Mbappe po zmagi nad Švedsko v izločilnih bojih na stadionu MetLife, kjer bo tudi finale SP. "Sam sem že osvojil svetovno prvenstvo in bil finalist. Ta ekipa še ni dosegla ničesar od tega, a ima največji potencial," je dodal po četrtfinalni zmagi nad Marokom. Yamal in Mbappe sta že zdaj ikoni v svojih domovinah in zunaj njihovih - dva mlada moža, ki predstavljata sodoben obraz multikulturne Evrope.

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Mbappe ima več izkušenj, saj je že osvojil svetovno prvenstvo, poleg tega pa zna samozavestno nastopati tudi v angleščini - zaradi teh dejavnikov je postal eden od obrazov tega turnirja v ZDA. Izjemni Yamal zunaj igrišča še lovi korak z njim, a je njegova statistika proti Mbappeju na igrišču impresivna. V zadnjih dveh letih sta se pogosto srečevala na nasprotnih straneh v španskem prvenstvu el clasicu. Doslej je Mbappe na desetih tekmah proti Yamalu (v klubskem in reprezentančnem dresu) zabeležil osem porazov in le dve zmagi.