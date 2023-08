'Upam, da Rubiales ve, da je bilo to neprimerno'

"Moram reči le to, da me žalosti, da je to zasenčilo zmago španske reprezentance. Morali bomo spremeniti stvari. Danes sem imel sestanek s podpredsednico Uefe Lauro McAllister , da bi našli poti do sprememb našega obnašanja. Več moramo narediti," je poudaril Čeferin.

Dodal je, da kar je storil Rubiales, je bilo neprimerno. "To vsi vemo. Upam, da on ve, da je bilo to neprimerno. Za zdaj pa je to dovolj, ker bodo o vsem odločili neodvisni disciplinski organi," je zaključil Čeferin in potrdil, da je Rubiales suspendiran z vseh svojih nogometnih funkcij. Že pred dnevi ga je suspendirala Fifa.

Rubiales je pred dobrim tednom po zmagi Španije v finalu svetovnega prvenstva v Sydneyju nad Anglijo z 1:0 zagrabil Hermoso z obema rokama za glavo in jo poljubil na usta. Le malo zatem je sam priznal, da nogometašici to ni bilo všeč, in vsul se je val obtožb na njegov račun, vrstile so se zahteve po njegovem odstopu.