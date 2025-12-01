'Upam in verjamem, da se bomo v dobro slovenskega nogometa, pametno odločili'

Matjaž Kek je slovenska nogometna preteklost. Kdo pa bo prihodnost reprezentančnega nogometa, v tem trenutku še ni jasno. Predsednik NZS Radenko Mijatović upa in verjame, da se bo krovna zveza v dobro slovenskega reprezentančnega nogometa primerno odločila. V pogovoru z novinarjem Božidarjem Bulatom je predsednik NZS razkril, da bo novi selektor izbran najkasneje do sredine februarja.

Potem ko se je selektorju slovenske nogometne reprezentance Matjažu Keku 30. novembra iztekla pogodba z Nogometno zvezo Slovenije, je sporočila, da se po dogovoru sodelovanje ne bo nadaljevalo. Tako se zdaj začenja postopek izbire novega selektorja slovenske članske vrste.

Radenko Mijatović

"Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek sta se sestala in po pogovoru sklenila, da se po sedmih letih zelo dobrega in korektnega sodelovanja, ki je prineslo tudi izjemen uspeh z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo in v osmino finala, sodelovanje konča," so v izjavi za javnost sporočili iz krovne slovenske zveze.

Pri NZS so se Keku zahvalili za opravljeno delo in dosežke, pri čemer posebej cenijo način, kako se je reprezentanca v tem obdobju povezala z navijači ter skupaj z njimi ustvarila nepozabno vzdušje na stadionih doma in na euru v Nemčiji. Naslednji zbor reprezentance je predviden 23. marca prihodnje leto, zato bodo pri NZS postopek izbire novega selektorja lahko izpeljali brez časovnega pritiska in z vso skrbnostjo, ki jo takšna odločitev zahteva, so še zapisali pri zvezi.

Matjaž Kek

Popoldne je v izjavi za medije predsednik NZS pojasnil, da sta se s Kekom pogovorila in odločila za konec te zgodbe. "Matjaž Kek je odločitev sprejel zelo korektno, ker se vsi zavedamo, da reprezentanca potrebuje nov zagon, nove izzive," je povedal Mijatović, ki ga zdaj čaka iskanje novega prvega moža izbrane vrste.

"V nogometu ni lahkih odločitev. Izteklo se je eno obdobje, ki je trajalo kar lep čas in bilo uspešno in ki ga zato ni bilo lahko končati. Zdaj je pred nami obdobje, v katerem bo treba preudarno izbrati novega selektorja, ki bi s seboj prinesel nov zagon. Časa imamo dovolj, prve tekmovalne tekme bodo šele jeseni, prvi prijateljski pa marca, tako da ne bomo hiteli. Iskali pa bomo v določenem obdobju najboljšo možno rešitev," je še povedal Mijatović, ki sicer o konkretnih imenih še ni govoril, češ da je prezgodaj za to.

Štiriinšestdesetletni Kek je drugič na klop slovenske izbrane vrste sedel pred skoraj natanko sedmimi leti in jo vodil na 75 tekmah. Zabeležil je 32 zmag, 26 remijev in 17 porazov. Glavni uspeh reprezentance v tem obdobju je bila uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki je bilo lani v Nemčiji. Tam se je Slovenija po remijih proti Danski, Srbiji in Angliji v skupinskem delu prebila v izločilne boje, v osmini finala pa šele po izvajanju enajstmetrovk priznala premoč Portugalski.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović v pogovoru s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom.

Nazadnje je Kek svoje varovance vodil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi prihodnje leto. Slovenija je po šestih tekmah proti Švici, Kosovu in Švedski brez zmage in s štirimi remiji končala na tretjem mestu skupine, v oči pa je bodla tudi neučinkovitost z le tremi doseženimi goli.