Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

'Upam in verjamem, da se bomo v dobro slovenskega nogometa, pametno odločili'

Ljubljana, 01. 12. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J. , B.B. , STA
Komentarji
14

Matjaž Kek je slovenska nogometna preteklost. Kdo pa bo prihodnost reprezentančnega nogometa, v tem trenutku še ni jasno. Predsednik NZS Radenko Mijatović upa in verjame, da se bo krovna zveza v dobro slovenskega reprezentančnega nogometa primerno odločila. V pogovoru z novinarjem Božidarjem Bulatom je predsednik NZS razkril, da bo novi selektor izbran najkasneje do sredine februarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potem ko se je selektorju slovenske nogometne reprezentance Matjažu Keku 30. novembra iztekla pogodba z Nogometno zvezo Slovenije, je  sporočila, da se po dogovoru sodelovanje ne bo nadaljevalo. Tako se zdaj začenja postopek izbire novega selektorja slovenske članske vrste.

Radenko Mijatović
Radenko Mijatović FOTO: Luka Kotnik

"Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek sta se sestala in po pogovoru sklenila, da se po sedmih letih zelo dobrega in korektnega sodelovanja, ki je prineslo tudi izjemen uspeh z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo in v osmino finala, sodelovanje konča," so v izjavi za javnost sporočili iz krovne slovenske zveze.

Preberi še Matjaž Kek ni več slovenski selektor

Pri NZS so se Keku zahvalili za opravljeno delo in dosežke, pri čemer posebej cenijo način, kako se je reprezentanca v tem obdobju povezala z navijači ter skupaj z njimi ustvarila nepozabno vzdušje na stadionih doma in na euru v Nemčiji. Naslednji zbor reprezentance je predviden 23. marca prihodnje leto, zato bodo pri NZS postopek izbire novega selektorja lahko izpeljali brez časovnega pritiska in z vso skrbnostjo, ki jo takšna odločitev zahteva, so še zapisali pri zvezi.

Matjaž Kek
Matjaž Kek FOTO: Luka Kotnik

Popoldne je v izjavi za medije predsednik NZS pojasnil, da sta se s Kekom pogovorila in odločila za konec te zgodbe. "Matjaž Kek je odločitev sprejel zelo korektno, ker se vsi zavedamo, da reprezentanca potrebuje nov zagon, nove izzive," je povedal Mijatović, ki ga zdaj čaka iskanje novega prvega moža izbrane vrste.

Preberi še Slovenija po doseženih zadetkih v družbi eksotov

"V nogometu ni lahkih odločitev. Izteklo se je eno obdobje, ki je trajalo kar lep čas in bilo uspešno in ki ga zato ni bilo lahko končati. Zdaj je pred nami obdobje, v katerem bo treba preudarno izbrati novega selektorja, ki bi s seboj prinesel nov zagon. Časa imamo dovolj, prve tekmovalne tekme bodo šele jeseni, prvi prijateljski pa marca, tako da ne bomo hiteli. Iskali pa bomo v določenem obdobju najboljšo možno rešitev," je še povedal Mijatović, ki sicer o konkretnih imenih še ni govoril, češ da je prezgodaj za to.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Štiriinšestdesetletni Kek je drugič na klop slovenske izbrane vrste sedel pred skoraj natanko sedmimi leti in jo vodil na 75 tekmah. Zabeležil je 32 zmag, 26 remijev in 17 porazov. Glavni uspeh reprezentance v tem obdobju je bila uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki je bilo lani v Nemčiji. Tam se je Slovenija po remijih proti Danski, Srbiji in Angliji v skupinskem delu prebila v izločilne boje, v osmini finala pa šele po izvajanju enajstmetrovk priznala premoč Portugalski.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović v pogovoru s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom.
Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović v pogovoru s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom. FOTO: Damjan Žibert

Nazadnje je Kek svoje varovance vodil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi prihodnje leto. Slovenija je po šestih tekmah proti Švici, Kosovu in Švedski brez zmage in s štirimi remiji končala na tretjem mestu skupine, v oči pa je bodla tudi neučinkovitost z le tremi doseženimi goli.

Preberi še 'Vedno je za neuspehe kriv selektor, za uspehe pa zaslužni igralci'

V prvem "mandatu" na slovenski klopi je med januarjem 2007 in oktobrom 2011 Kek Slovenijo vodil še na 49 tekmah ter se podpisal pod 20 zmag, 20 porazov in devet neodločenih izidov. Tudi ob prvem vodenju reprezentance se je Kek s svojimi varovanci uvrstil na veliko tekmovanje, in sicer na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki. Tam je bila izbrana vrsta tik pred uvrstitvijo v izločilne boje, a je naposled v zadnjih minutah skupinskega dela ostala brez mesta med najboljšimi 16.

Kek je po koncu igralske kariere leta 1999 pečat pustil tudi v klubskem nogometu, kjer je pet let in pol uspešno vodil Rijeko. V dveh različnih obdobjih je bil tudi trener Maribora in za kratko tudi Al-Itihada.

nogomet mijatović kek selektor
Naslednji članek

'Olimpija ni naprodaj in jaz ne grem nikamor'

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pa kaj
01. 12. 2025 17.08
Mogoce bi Erjavca na KZS vprašali, ce je Sekulič frej
ODGOVORI
0 0
Sinner 666
01. 12. 2025 17.04
+2
cez 2 leti ko bo tanov use zavozu bo pa spet Kek resaval😂
ODGOVORI
2 0
Veščec
01. 12. 2025 17.03
+2
ajde Radenko,preseneti jih,pa še ti spakeraj kufre.
ODGOVORI
2 0
Ici
01. 12. 2025 17.02
+1
Nogomet igrajo fantje na terenu. Še nikoli nisem videl, da bi po terenu tekal selektor.
ODGOVORI
1 0
SEHE
01. 12. 2025 17.02
Zakkja je oral kek po 7 letih oditi? ja, po 7h letih bi moral oditi marsikdo in si poiskati nove izzive.
ODGOVORI
0 0
Unionko
01. 12. 2025 17.01
+3
Največji problem slovenskega nogometa, je NZS, z Mijatovićem na čelu!
ODGOVORI
3 0
Tami69
01. 12. 2025 16.58
+3
Kak se bo Mijatović odločil dobro za Slovenijo? Dobro bi bilo,da niti Mijatovića ne bi bilo,ali? Pa ljubi bog kje so skriti Slovenci?
ODGOVORI
3 0
Slovenska pomlad
01. 12. 2025 16.58
+3
Pusti ti Radenko nas Slovence.
ODGOVORI
3 0
Magic-G-spot
01. 12. 2025 16.57
+2
Tam enega iz pekarne ven potegnite ali pa kebab prodajalne, bo se najbolje.
ODGOVORI
2 0
Pacho Herrera
01. 12. 2025 16.52
+1
Sekulica za selektorja 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
levnuh, ne svecko
01. 12. 2025 16.46
-2
Ačimovića za selektorja...
ODGOVORI
1 3
trtr
01. 12. 2025 16.35
+7
Noben srb ne bo delal za dobro Slovenije. Na čigavi strani si bil 91 leta.
ODGOVORI
7 0
Minifa
01. 12. 2025 16.52
+1
Na tisti kot KUČAN izdajalec..
ODGOVORI
4 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385