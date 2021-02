Upamecano od junija na Bavarskem

Pri Bayernu so tako potrdili pisanje nemških medijev, ki so že ves konec tedna poročali, da bo Bayern v svoje vrste pripeljal enega najpomembnejših členov v vrstah velikih tekmecev iz Leipziga. Klub sicer ni sporočil finančnih podrobnosti, a glede na to, da je imel Francoz Dayot Upamecano veljavno pogodbo z Leipzigom do leta 2023, bodo morali plačati tudi odkupno klavzulo, ki znaša 43 milijonov evrov. "Veseli smo, da smo sklenili dogovor z Upamecanom. Prepričani smo, da bo Dayot pomemben člen naše zasedbe v naslednjih letih," je ob naznanitvi sodelovanja za spletno stran kluba dejal član izvršnega odbora Bayerna Hasan Salihamidžić.