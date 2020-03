Upanje na EP še tli: Slovenke uspešne na Kosovu

Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021 nastopa v skupini 1, ob njej pa še Nizozemska, Rusija, Kosovo, Turčija in Estonija. Slovenija je v prvem delu izgubila z Rusijo (0:1), potem je visoko porazila Kosovo (5:0) in Turčijo (6:1) ter dvakrat izgubila proti Nizozemski (2:4, 1:4). Tokrat se je v Prištini še drugič v kvalifikacijah merila s Kosovom in ga spet zanesljivo premagala. Slovenijo je v 14. minuti v vodstvo povedla Pamela Begić, vodstvo pa je podvojila Nina Predanič v 37. minuti. Končni izid je v tretji minuti sodniškega dodatka postavila Ana Milović.

Selektor Borut Jarc je sicer tekmo začel s postavo Nika Šapek, Sara Agrež, Špela Rozmarič, Kaja Korošec, Kristina Erman, Dominika Čonč, Lara Prašnikar, Nina Predanič, Špela Kolbl, Kaja Eržen in Pamela Begić. V drugem polčasu so priložnost dobile še Sara Makovec, Lara Klopčič in Ana Milović.

Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrstijo vse zmagovalke devetih skupin in po tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Šesterica preostalih drugouvrščenih bo nastopila v dodatnih kvalifikacijah, ki bodo na sporedu oktobra.

Lestvica:

1. Nizozemska 6 6 0 0 28:3 18

2. Rusija 4 3 0 1 10:2 9

3. Slovenija 6 3 0 3 17:10 9

4. Kosovo 5 2 0 3 4:14 6

5. Estonija 4 0 1 3 1:13 1

6. Turčija 5 0 1 4 1:19 1