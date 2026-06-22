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Nogomet

Uprava vijoličastih sklicala novinarsko druženje na katerem bo (skoraj gotovo) predstavljen Milanič

Maribor, 22. 06. 2026 06.00 pred 7 urami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Darko Milanič in Zlatko Zahovič

Vodstvo NK Maribor, slednji državni naslov zaman lovi zadnjih pet sezon, je točno opoldne sklicalo novinarsko konferenco na kateri bo (najverjetneje) predstavilo novega (starega) trenerja. Po zanesljivih informacijah se na vijoličasto klop nepreklicno vrača Darko Milanič, ki je najbolj zvezdne trenutke trenerske kariere doživel prav v štajerski prestolnici. Pred nekaj dnevi se je v vlogi športnega direktorja vrnil tudi Zlatko Zahovič, s katerim sta odlično sodelovala v preteklosti. Prenos novinarske konference točno opoldne na 24ur.com.

Zlatko Zahović se je pred dnevi že vrnil v Maribor. Kmalu se mu bo pridružil dolgoletni sodelavec Darko Milanič, ki se tretjič vrača v Ljudski vrt.
Zlatko Zahović se je pred dnevi že vrnil v Maribor. Kmalu se mu bo pridružil dolgoletni sodelavec Darko Milanič, ki se tretjič vrača v Ljudski vrt.
FOTO: NK Maribor

Že nekaj časa je jasno, da je glavni kandidat za vročo vijoličasto klop Izolan Darko Milanič. Izkušeni 58-letni strokovnjak je bil želja turških lastnikov na čelu z Acunom Ilicalijem že pred vrnitvijo Zlatka Zahovića v vlogi športnega direktorja. "Zaho" je ob inavguraciji pred dnevi že namignil, da ne bi imel nič proti novem sodelovanju s "starim" sodelavcem. Morda so nekateri pričakovali, da bo Milanič ustoličen že med predstavitvijo Zahoviča, toda to se v petek (še) ni zgodilo. Se bo pa točno opoldne, ko se bo Milanič tretjič v karieri vrnil v Ljudski vrt. Nazadnje je vijoličastim poveljeval pred šestimi leti.

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"Vabimo vas v konferenčno dvorano stadiona Ljudski vrt v ponedeljek, 22. junija, ob 12.00, na novinarsko konferenco NK Maribor ob naslednjem dejanju sestavljanja novega vijol'čnega mozaika," kratko in jedrnato piše v uradnem vabilu NK Maribor,.

Razlagalnik

Stadion Ljudski vrt je osrednji nogometni stadion v Mariboru in dom nogometnega kluba NK Maribor. Ime izvira iz zgodovinskega poimenovanja območja, kjer so se v 19. stoletju nahajali javni vrtovi, namenjeni druženju meščanov. Danes stadion velja za enega najpomembnejših športnih objektov v Sloveniji, saj je bil večkrat prenovljen in posodobljen, v svoji zgodovini pa je gostil številne ključne tekme slovenske nogometne reprezentance ter nepozabne evropske večere vijoličastega kluba.

Acun Ilicali je znan turški medijski mogotec, televizijski producent in podjetnik. V zadnjih letih je postal zelo prepoznaven v svetu športa zaradi svojih naložb v nogometne klube, med drugim je postal lastnik angleškega kluba Hull City. Njegova vloga v nogometu temelji na viziji povezovanja športa z zabavno industrijo, pri čemer pogosto vlaga v klube z bogato tradicijo, ki potrebujejo svež kapital in strateško preobrazbo za doseganje boljših tekmovalnih rezultatov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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