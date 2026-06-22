Uprava vijoličastih sklicala novinarsko druženje na katerem bo (skoraj gotovo) predstavljen Milanič

Že nekaj časa je jasno, da je glavni kandidat za vročo vijoličasto klop Izolan Darko Milanič. Izkušeni 58-letni strokovnjak je bil želja turških lastnikov na čelu z Acunom Ilicalijem že pred vrnitvijo Zlatka Zahovića v vlogi športnega direktorja. "Zaho" je ob inavguraciji pred dnevi že namignil, da ne bi imel nič proti novem sodelovanju s "starim" sodelavcem. Morda so nekateri pričakovali, da bo Milanič ustoličen že med predstavitvijo Zahoviča, toda to se v petek (še) ni zgodilo. Se bo pa točno opoldne, ko se bo Milanič tretjič v karieri vrnil v Ljudski vrt. Nazadnje je vijoličastim poveljeval pred šestimi leti.
"Vabimo vas v konferenčno dvorano stadiona Ljudski vrt v ponedeljek, 22. junija, ob 12.00, na novinarsko konferenco NK Maribor ob naslednjem dejanju sestavljanja novega vijol'čnega mozaika," kratko in jedrnato piše v uradnem vabilu NK Maribor,.
Stadion Ljudski vrt je osrednji nogometni stadion v Mariboru in dom nogometnega kluba NK Maribor. Ime izvira iz zgodovinskega poimenovanja območja, kjer so se v 19. stoletju nahajali javni vrtovi, namenjeni druženju meščanov. Danes stadion velja za enega najpomembnejših športnih objektov v Sloveniji, saj je bil večkrat prenovljen in posodobljen, v svoji zgodovini pa je gostil številne ključne tekme slovenske nogometne reprezentance ter nepozabne evropske večere vijoličastega kluba.
Acun Ilicali je znan turški medijski mogotec, televizijski producent in podjetnik. V zadnjih letih je postal zelo prepoznaven v svetu športa zaradi svojih naložb v nogometne klube, med drugim je postal lastnik angleškega kluba Hull City. Njegova vloga v nogometu temelji na viziji povezovanja športa z zabavno industrijo, pri čemer pogosto vlaga v klube z bogato tradicijo, ki potrebujejo svež kapital in strateško preobrazbo za doseganje boljših tekmovalnih rezultatov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.