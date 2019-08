'Uspešni v Evropi, neposrečenih 540 prvenstvenih minut'

Maribor je s porazom proti Celju še poglobil krizo. Na uvodnih šestih tekmah državnega prvenstva so vijolični iztržili le eno zmago in so trenutno na skromnem šestem mestu na prvenstveni lestvici. Na šestih tekmah so zbrali šest točk, osem manj od vodilnega Aluminija.

"NK Maribor ima svojo pot, v najlepših in najtežjih trenutkih. Cilji kluba so skrbno zasnovani in v vseh teh letih skupnega delovanja smo jim kot upravni odbor v podobni zasedbi dosledno sledili. Nikdar nismo pozabili, kje smo bili in smo tudi v trenutkih rezultatske evforije ostali na trdnih tleh. Klub smo skupaj, z vsemi operativnimi akterji, potegnili iz globokega brezna do največjih uspehov v zgodovini,"piše v sporočilu za javnost. "Ko ocenjujemo letošnje obdobje julij–avgust, imajo nastopi v evropskih tekmovanjih oznako uspešni. Priti do zadnjega koraka pred nastopi v skupinskem delu evropskega tekmovanja je privilegij, kot edinemu slovenskemu klubu nam je tudi letos uspelo stopiti na zadnjo stopnico, ko le še 180 minut odloča o Evropi v Ljudskem vrtu do zime."



Zadovoljni z izkupičkom v Evropi, veliko manj z rezultati v DP

Vodstvo aktualnih slovenskih prvakov poudarja, da so rezultati v mednarodni areni spodbudni.