Nogomet

Uradna žoga mundiala 2026 'Trionda' ugledala luč sveta

New York, 03. 10. 2025 12.09 | Posodobljeno pred 55 minutami

STA , A.V.
Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je predstavila uradno žogo svetovnega prvenstva naslednje leto, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Nogometaši bodo tekme na SP 2026 igrali z žogo Trionda, ki jo je izdelal Adidas, uradni opremljevalec prvenstev že od leta 1970.

Kot je sporočila Fifa, gre pri novi žogi za kombinacijo sodobnih tehnoloških rešitev in dizajna, ki povezuje vse tri države gostiteljice.

Na žogi so značilni simboli posameznih držav – zvezde za ZDA, orel za Mehiko in javorov list za Kanado. Tudi pri barvah so bili oblikovalci pozorni na tri prireditelje, žoga je ob beli osnovi še rdeča, modra in zelena. Tudi ime Trionda v španščini nakazuje tri valove in tudi na ta način kaže na povezanost treh gostiteljic, so sporočili iz Fife.

Površina žoge je sestavljena iz štirih delov; trije so nepravilnih geometrijskih oblik, eden pa v obliki trikotnika s stranicami v rdeči, modri in zeleni barvi, kar tudi simbolizira povezanost treh držav. Poleg zunanje podobe, ki povzema enotnost treh prirediteljic, ima žoga tudi v notranjosti še precej tehnoloških novosti. Zmogljiv čip bo v realnem času posredoval vse podatke sodnikom v sobi za Var, z njimi bodo tako lahko zabeležili vsak dotik in vsak premik žoge ter tako pomagali sodnikom ob morebitnih spornih situacijah na igrišču.

Fifa je še pojasnila, da so sestavni deli žoge sešiti z globokimi šivi, kar zagotavlja gladko površino in boljšo stabilnost žoge med letom. Poleg tega pa je površina žoge na nekaterih mestih nekoliko rebrasta, kar naj bi izboljšalo oprijem pri preigravanju oziroma nadzor nad žogo v vlažnih razmerah.

"Uradna žoga SP 2026 je tu. Prelepa je, vesel sem in ponosen, da lahko predstavim Triondo. Adidas je spet ustvaril ikonično žogo za SP, ki bo simbolizirala strast in enotnost na tekmovanju, ki ga gostijo ZDA, Mehika in Kanada," je ob predstavitvi žoge dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

Predstavitev uradne žoge je še en korak pri odštevanju do SP 2026; nedavno je Fifa že predstavila uradne maskote tekmovanja, te so tri, vsako državo prirediteljico predstavlja ena. Ob predstavitvi žoge pa so še sporočili, da bodo pri vsaki prodani vstopnici za SP en ameriški dolar namenili v svoj izobraževalni sklad. Obenem so dodali, da je v prvi fazi naročanja vstopnic za SP zahtevke oddalo več kot 4,5 milijona navijačev iz 216 držav.

SP 2026 bo potekalo med 11. junijem in 11. julijem 2026. Žreb skupin bo v Washingtonu 5. decembra.

03. 10. 2025 13.15
Vse te nove žoge so že na videz ogabne. Takšne si včasih dobil zravn Chupa-Chups lizike...
