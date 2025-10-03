Uradna žoga mundiala 2026 'Trionda' ugledala luč sveta

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je predstavila uradno žogo svetovnega prvenstva naslednje leto, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Nogometaši bodo tekme na SP 2026 igrali z žogo Trionda, ki jo je izdelal Adidas, uradni opremljevalec prvenstev že od leta 1970.

Kot je sporočila Fifa, gre pri novi žogi za kombinacijo sodobnih tehnoloških rešitev in dizajna, ki povezuje vse tri države gostiteljice. Na žogi so značilni simboli posameznih držav – zvezde za ZDA, orel za Mehiko in javorov list za Kanado. Tudi pri barvah so bili oblikovalci pozorni na tri prireditelje, žoga je ob beli osnovi še rdeča, modra in zelena. Tudi ime Trionda v španščini nakazuje tri valove in tudi na ta način kaže na povezanost treh gostiteljic, so sporočili iz Fife.

Površina žoge je sestavljena iz štirih delov; trije so nepravilnih geometrijskih oblik, eden pa v obliki trikotnika s stranicami v rdeči, modri in zeleni barvi, kar tudi simbolizira povezanost treh držav. Poleg zunanje podobe, ki povzema enotnost treh prirediteljic, ima žoga tudi v notranjosti še precej tehnoloških novosti. Zmogljiv čip bo v realnem času posredoval vse podatke sodnikom v sobi za Var, z njimi bodo tako lahko zabeležili vsak dotik in vsak premik žoge ter tako pomagali sodnikom ob morebitnih spornih situacijah na igrišču. Fifa je še pojasnila, da so sestavni deli žoge sešiti z globokimi šivi, kar zagotavlja gladko površino in boljšo stabilnost žoge med letom. Poleg tega pa je površina žoge na nekaterih mestih nekoliko rebrasta, kar naj bi izboljšalo oprijem pri preigravanju oziroma nadzor nad žogo v vlažnih razmerah.

