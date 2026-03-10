Naslovnica
Nogomet

Uradni napovedovalec med tekmo: odvraten VAR, bila je očitna igra z roko

Köln, 10. 03. 2026 16.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Michael Trippel

Köln se v Bundesligi bori za obstanek v prvi nemški ligi. Trenutno zaseda 14. mesto in je po številu točk izenačen s St. Paulijem na 16. mestu, ki bi ob koncu sezone vodilo v 2. Bundesligo. Napetost v mestu, ki diha s svojim nogometnim klubom, raste iz dneva v dan, pritisk pa očitno vpliva tudi na najbolj izkušene. Köln slasti zmage ni okusil od 30. januarja, zadnji poraz pa je očitno bil korak predaleč za uradnega napovedovalca na stadionu RheinEnergie.

Borussia Dortmund je v gosteh zmagal z izidom 2:1, Köln pa je od druge minute v sodniškem dodatku prvega polčasa igral z igralcem manj. Po prekršku Jahmaija Simpsona-Puseya nad Maximilianom Beierjem je sodnik Daniel Siebert nogometašu Kölna najprej pokazal rumeni karton, nato pa so si prekršek ogledali sodniki v VAR sobi in prišli do zaključka, da bo bolj primerna kazen rdeči karton.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domači navijači pri zaostanku 1:0 seveda niso bili zadovoljni s sodnikovo odločitvijo, njihovo nezadovoljstvo pa je ubesedil uradni napovedovalec na stadionu. 71-letni Michael Trippel je v mikrofon dejal, da je bila odločitev sodnikov v VAR sobi "sramotna in odvratna".

To ni bilo vse

A to zanj očitno ni bilo dovolj. V sodnikovem dodatku v drugem polčasu je nogometaš Borussie Yan Couto igral z roko v lastnem kazenskem prostoru. Sodnik ni dosodil enajstmetrovke, njegovi pomočniki v VAR sobi ga niso opozorili na napako. To je očitno bila kaplja čez rob za uradnega napovedovalca, ki je po zadnjem sodnikovem žvižgu celotnem stadionu naznanil: "Zaradi tega bom v težavah, kljub temu pa bom to rekel. V 95. minuti je Dortmundov igralec očitno igral z roko v kazenskem prostoru in nihče si tega sploh ni ogledal."

Trippel se je zdaj seveda znašel v težavah. Športni direktor Kölna Thomas Kessler se je z njegovo oceno dela sodnikov strinjal, a dodal: "Ni primerno, da uradni napovedovalec med tekmo Bundeslige izraža svoja čustva prek mikrofona. O tem bomo zagotovo razpravljali po tekmi. Pričakujem, da bo jasno potrdil, da se kaj takega ne bo več zgodilo," Kritična je bila tudi nemška nogometna zveza.

Michael Trippel, ki je v preteklosti dejal, da za Köln navija od leta 1963, se je po tekmi opravičil za svoje besede. "Opravičujem se tistim, ki so bili užaljeni," je dejal Trippel in dodal, da bo v prihodnje "stopil korak nazaj od mikrofona."

