Uradni napovedovalec med tekmo: odvraten VAR, bila je očitna igra z roko

Borussia Dortmund je v gosteh zmagal z izidom 2:1, Köln pa je od druge minute v sodniškem dodatku prvega polčasa igral z igralcem manj. Po prekršku Jahmaija Simpsona-Puseya nad Maximilianom Beierjem je sodnik Daniel Siebert nogometašu Kölna najprej pokazal rumeni karton, nato pa so si prekršek ogledali sodniki v VAR sobi in prišli do zaključka, da bo bolj primerna kazen rdeči karton.

Domači navijači pri zaostanku 1:0 seveda niso bili zadovoljni s sodnikovo odločitvijo, njihovo nezadovoljstvo pa je ubesedil uradni napovedovalec na stadionu. 71-letni Michael Trippel je v mikrofon dejal, da je bila odločitev sodnikov v VAR sobi "sramotna in odvratna".

To ni bilo vse

A to zanj očitno ni bilo dovolj. V sodnikovem dodatku v drugem polčasu je nogometaš Borussie Yan Couto igral z roko v lastnem kazenskem prostoru. Sodnik ni dosodil enajstmetrovke, njegovi pomočniki v VAR sobi ga niso opozorili na napako. To je očitno bila kaplja čez rob za uradnega napovedovalca, ki je po zadnjem sodnikovem žvižgu celotnem stadionu naznanil: "Zaradi tega bom v težavah, kljub temu pa bom to rekel. V 95. minuti je Dortmundov igralec očitno igral z roko v kazenskem prostoru in nihče si tega sploh ni ogledal."

Trippel se je zdaj seveda znašel v težavah. Športni direktor Kölna Thomas Kessler se je z njegovo oceno dela sodnikov strinjal, a dodal: "Ni primerno, da uradni napovedovalec med tekmo Bundeslige izraža svoja čustva prek mikrofona. O tem bomo zagotovo razpravljali po tekmi. Pričakujem, da bo jasno potrdil, da se kaj takega ne bo več zgodilo," Kritična je bila tudi nemška nogometna zveza.