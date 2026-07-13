Uradnik Fife na lastno pest odobril nastop Baloguna

Folarin Balogun, najboljši strelec ameriške reprezentance, je prejel rdeči karton zaradi prekrška na tekmi šestnajstine finala proti Bosni in Hercegovini. Skladno s pravili Mednarodne nogometne zveze (Fifa) rdeči karton prinaša avtomatično kazen prepovedi igranja na eni (naslednji) tekmi. Balogun bi morali to kazen odslužiti na tekmi osmine finala, kjer so se ZDA pomerile z Belgijo in izgubile z visokih 1:4. Balogunu so nastop omogočili kljub desetletjem predhodne prakse, ki narekuje, da Fifa med svetovnim prvenstvom ne razveljavlja kazni rdečih kartonov. Fifa prepovedi sicer ni popolnoma odpravila, temveč jo je zamrznila "za poskusno obdobje enega leta", in mu naložila še denarno kazen v višini 40.000 dolarjev.

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To je bil šele drugi znani primer v zgodovini, da je krovna nogometna organizacija umaknila kazen rdečega kartona na svetovnem prvenstvu, in prvi po letu 1962, ko je Brazilec Garrincha dobil zeleno luč za nastop v finalu, potem ko je bil izključen v polfinalu. Fifa je odločitev sporočila dan pred tekmo med ZDA in Belgijo v kratki izjavi, v kateri se je sklicevala na 27. člen svojega disciplinskega pravilnika. Pozneje je objavila še daljše sporočilo, v katerem je branila omenjeno odločitev, vendar ni ponudila nobenih dodatnih podrobnosti o utemeljitvi ali samem postopku njenega sprejetja.

Trump poklical Fifo, ki je razveljavila Balogunovo kazen

Na dan tekme med ZDA in Belgijo je ameriški predsednik Donald Trump potrdil govorice, da je poklical Fifo in zaprosil za ponovni pregled rdečega kartona. Tudi predsednik Fife Gianni Infantino je potrdil Trumpov klic, vendar je zatrdil, da je bila odločitev sprejeta brez Trumpovega vpliva. Ameriški predsednik se je Fifi in njenemu predsedniku zahvalil na družbenih omrežjih takoj, ko je bila Balogunova kazen razveljavljena.

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Odločitev je sprožila val ogorčenja v nogometnem svetu. Evropska nogometna zveza (Uefa) je v izjavi za javnost izrazila "neprepričanje" in vse skupaj označila za "brezprecedenčno, nerazumljivo in neopravičljivo". Belgija je vložila pritožbo na odločitev, ki pa jo je Fifa zavrnila. Belgijci so nato zmagali s 4:1 proti ZDA, pri čemer je bil Balogun ves čas na igrišču.

Pomembne primere običajno rešuje več članov komisije

Po poročanju Timesa je o več prejšnjih disciplinskih primerih Fife odločal le en član komisije, običajno namestnik predsednika Jorge Palacio iz Kolumbije. Mohammad al-Kamali, ki prihaja iz Združenih arabskih emiratov, pa glede na objavljene ugotovitve več kot 100 prejšnjih primerov še nikoli ni bil edini razsodnik pri odločitvi disciplinske komisije, navaja Times.

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