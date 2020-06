Uradno: 36-letni Dino Skender novi trener NK Olimpije

"Zame je to velika čast in izziv. Hvaležen sem predsedniku Milanu Mandariću, da mi je ponudil to možnost, da se izkažem in upravičim zaupanje. Olimpija je veliko ime v slovenskem nogometu, klub ima veliko dobrih nogometašev, in to prvenstvo lahko zaključimo na najboljši način. Z ustreznim psihološkim pristopom in trdim delom bomo skušali čim prej odpraviti začasno krizo, ki je po moji oceni posledica spleta okoliščin,"je ob prevzemu dolžnosti prevzel Dino Skender. Ta ima zelo malo izkušenj iz članskega nogometa, do zdaj je vodil le Osijek v prvi hrvaški ligi. Tam je preživel dobrih šest mesecev, še pred tem pa je vodil mlado ekipo Osijeka.