Alonso uradno trener Reala do leta 2028: znano, kdaj začne z delom!

Ker se Carlo Ancelotti po koncu sezone v La Ligi poslavlja od klopi Real Madrida, imajo pri belem baletu že pripravljenega njegovega naslednika – Xabija Alonsa. Znani nogometni novinar Fabrizio Romano je v ponedeljek potrdil, da se bo 43-letni strateg kmalu pridružil Galaktikom, saj je prestop opremil s svojim prepoznavnim "Here we go", kar pomeni, da je dogovor dokončen.