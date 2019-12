Uradno: Alonso trener Inter Miamija

Upokojeni urugvajski nogometaš Diego Alonso , ki je po končani profesionalni nogometni karieri zaplul v trenerske vode je doslej v mehiški ligi vodil CF Monterrey in ga popeljal do naslova prvakov CONCACAF, zaradi slabih rezultatov ob začetku nove sezon pa se je moral od trenerskega mesta posloviti.

Njegovi uspehi niso ostali skriti Inter Miamiju, kjer so se odločili, da ga okronajo za svojega prvega trenerja. Pred tem je namreč Urugvajec do zmage v CONCACAF Ligi prvakov, tekmovanju, ki združuje klube srednje, severne in južne Amerike, popeljal tudi Pachuco. Izkušnje je sicer nabiral v vrstah številnih urugvajskih in paragvajskih klubov.

Špekulacije o novi vlogi Alonsa sta že v soboto sprožila ESPN Deportes in Miami Herald, v ponedeljek pa so svojo odločitev z uradno objavo potrdili tudi v klubu. V igri za trenerja Miamijskega kluba sta bila sicer še Patrick Vierrain Marcello Gallardo.