Uradno: Ancelotti ostaja na klopi Reala vsaj do junija 2026

Carlo Ancelotti naj bi sicer imel ponudbo brazilske reprezentance že vse od lanskega januarja, vendar je ves čas poudarjal, da si želi delo nadaljevati v Madridu. Potem ko je v lanski sezoni osvojil evropski superpokal, klubsko svetovno prvenstvo in kraljevi pokal, so mu v klubu zagotovili izpolnitev triletne pogodbe, ki jo je podpisal leta 2021 in se bo iztekla poleti. Toda kako naprej, ni bilo gotovo. V petek pa so sporočili, da Italijan ostaja v španski prestolnici. Dober začetek letošnje sezone ter dobra harmonija v ekipi sta zagotovo pripomogla k temu dogajanju.

Klub s Florentinom Perezom na čelu se strinja, da je Ancelotti idealna oseba za vodenje kluba, ne glede na to, kako se bo sezona končala. V klub je prinesel harmonijo, in sicer tako v slačilnici in na zelenici kot tudi med navijači. In to je nekaj, kar v Madridu zelo cenijo. Največji uspehi so seveda pričakovani, toda nenapisano pravilo, da trener, ki ne zmaguje, ne more nadaljevati, začenja počasi izumirati. Kot so 15. decembra že poročali pri španski Marci, v Madridu ni bilo niti enega argumenta, da bi se odrekali svojemu trenerju, ki ima podporo celotnega kadra, igralcev, in sicer tako mlajših kot tudi starejših. Po novem se mu tako pogodba izteče 30. junija 2026.