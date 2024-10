Uradno: Ante Šimundža ni več trener Maribora

Ante Šimundža je svoje drugo obdobje glavnega trenerja 16-kratnih slovenskih državnih prvakov začel oktobra lani. Pred njegovim prihodom so vijoličasti po 11. krogih prvenstva zasedali peto mesto na prvenstveni lestvici in bili po štirih porazih na zadnjih petih tekmah v resni krizi. Predstave mariborskih nogometašev so bile nato iz meseca v mesec boljše, na račun izjemnega spomladanskega dela sezone, v katerem na igrišču niso izgubili – edini poraz so doživeli za zeleno mizo proti Muri –, pa so sezono sklenili na drugem mestu.

Z dobro uvrstitvijo so si zagotovili kvalifikacije za evropska tekmovanja, kjer so najprej izgubili v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa, nato preskočili dve oviri na poti do skupinskega dela Konferenčne lige, spodletelo pa jim je na zadnji stopnički, ko jih je v play-offu izločil švedski Djurgarden. V domačem prvenstvu so po 11. krogih na drugem mestu, le točko za Olimpijo.

Šimundža je v dobrem letu mariborske nogometaše vodil na 47 tekmah in zabeležil 25 zmag, 12 remijev in 10 porazov oziroma v povprečju beležil 1,85 točke na tekmo. Kdo bo njegov naslednik, za zdaj še ni znano, govori pa se, da bi ga lahko nasledil Boštjan Cesar, trenutni pomočnik slovenskega selektorja Matjaža Keka.

Njegovemu doprinosu se je klub zahvalil v izjavi na uradni spletni strani: "Ante je bil pomemben del našega kluba, v preteklosti kot igralec in pozneje kot član strokovnega štaba. Dolga leta je posvetil klubu, njegov prispevek na igrišču in s klopi je trajno zaznamoval našo ekipo ter delovanje kluba. Izražamo mu zahvalo za predanost in storjeno med skupnim obdobjem. Svoje delo je opravljal z veliko zagnanostjo in pripadnostjo, za kar se iskreno zahvaljujemo ter mu želimo veliko sreče ter uspehov na nadaljnji poti."