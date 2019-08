Uradno: Ashley Cole končuje igralsko kariero

Ashley Coleje svojo odločitev sporočil v izjavi za angleški Sky Sports: "Kot majhen deček si nisem nikoli predstavljal, da bom postal profesionalec, kaj šele, da bom dosegel to, kar sem. Osvojil sem Ligo prvakov in angleško prvenstvo. Nogomet je poskrbel, da so se mi uresničile otroške sanje."

38-letni Cole je sicer kot profesionalec debitiral leta 1999, ko je v ligaškem pokalu za Arsenal nastopil proti Middlesbroughu. Po sedmih sezonah pri topničarjih je odšel k mestnemu tekmecu Chelseaju, kjer je preživel najboljša leta svoje kariere in kjer je tudi osvojil evropsko krono. Leta 2014 je prestopil k rimski Romi, koder pa ni ostal dolgo. Po sezoni in pol na Apeninskem polotoku se je namreč odpravil čez lužo in okrepil vrste Los Angeles Galaxyja. Za angleško izbrano vrsto je nastopil kar 107-krat, a mu večjih uspehov ni uspelo vknjižiti: "V angleški izbrani vrsti je bilo vselej nekaj izvrstnih posameznikov, a nam nikakor ni uspelo priti do uspeha. Tega mi je zelo žal."

Kot pravi sam, si želi v nadaljevanju postati trener:"Odločitev o koncu igralske kariere sem sklenil po tehntem premisleku, kar pa ne pomeni, da bom pretrgal stike z nogometom. Želim si namreč postati trener. Vidim, da to odlično uspeva številnim bivšim nogometašem. Samo poglejta Franka Lamparda in Johna Terryja. Upam, da bom šel po njunih stopinjah."