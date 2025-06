Uradno: Cesarja na klopi Maribora zamenjal turški trener

OGLAS

Boštjan Cesar, sicer dolgoletni kapetan slovenske reprezentance in s 102 nastopoma rekorder izbrane vrste, je Maribor prevzel oktobra 2024 in ekipo na 28 tekmah popeljal do 15 zmag, sedmih neodločenih rezultatov in šestih porazov. Pred nekaj dnevi se je skupaj s pomočnikoma Aleksandrom Radosavljevićem in Bojanom Jokićem poslovil od Ljudskega vrta, potem ko je Maribor v lanski sezoni v prvenstvu zasedel drugo mesto in v četrtfinalu izpadel iz pokalnega tekmovanja.

Mariborčane bo na stara pota skušal popeljati turški strateg Tugberk Tanrivermis, ki je doslej deloval pri mlajših selekcijah Galatasaraya, Denizlisporja, Rome in Spezie. Pri turškemu velikanu je bil tudi pomočnik zvenečih trenerjev, Fatiha Terima, Igorja Tudorja in Cesareja Prandellija, medtem ko je svojo prvo člansko ekipo vodil v Avstriji - St. Poelten. V avstrijski drugoligaški konkurenci je vodil 21 tekem in zabeležil 13 zmag, pet remijev ter tri poraze.

"Zelo smo veseli, da se nam je v vlogi novega trenerja pridružil Tugberk. Ima izjemno strast in navdušenje, njegove ambicije pa so usklajene z našimi. Verjamem, da imamo pravega trenerja, ki bo našo ekipo popeljal naprej in ponudil moštvo, ki bo navijačem omogočilo igro, ob kateri bodo uživali. Verjamem v Tugberka," je osrednjo kadrovsko potezo novega vijoličnega poglavja predstavil lastnik Maribora Acun Ilicali, ki je medtem zapustil položaj podpredsednika Fenerbahčeja.

Tanrivermis: Prišel sem osvajat trofeje

"Nisem imel pomislekov, ko sem prejel ponudbo Maribora. Z navdušenjem in ponosom sem sprejel možnost, da lahko postanem trener najtrofejnejšega kluba v Sloveniji. Komaj čakam, da spoznam igralce, celotno ekipo, da opravimo prvi trening in začnemo novo sezono. Izkušnja v Avstriji mi bo nedvomno olajšala oz. skrajšala čas prilagajanja na Slovenijo," je ob prihodu v Ljudski vrt povedal Tanrivermis, ki je Romino selekcijo U18 v sezoni 2023/24 popeljal do finala državnega mladinskega prvenstva.

