Uradno: Dani Olmo iz Zagreba v Leipzig

"Dani je izbral svojo razvojno pot, pri Dinamu pa so bili zelo konkretni in so njegovo odločitev upoštevali. Niso ga silili, da bi šel v klub, ki bi sedaj lahko plačal več, ampak so mu dopustili prosto izbiro. Kakorkoli, prepričan sem, da bo na koncu to daleč največji posel v zgodovini hrvaškega nogometa,"je ob selitvi Danija Olma v Leipzig povedal igralčev zastopnik Andy Bara.

RB Leipzig je trenutno vodilna ekipa nemškega prvenstva, pred drugim Bayernom pa ima po 18 krogih štiri točke prednosti. Biki so uspešni tudi na evropski sceni, kjer jim je uspel preboj v osmino finala Lige prvakov. Za pot med najboljših se bodo pomerili z londonskim Tottenhamom.

Koliko so v Leipzigu odšteli za Olma, še ni povsem znano, najbolj se je omenjala številka 19 milijonov evrov. Po vsej verjetnosti pa so v dogovor vključeni tudi številni bonusi, Dinamo naj bi od bundesligaša za nadaljnji prestop prejel deset odstotkov odškodnine.