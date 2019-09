Uradno: David de Gea še naprej na Old Traffordu

"Moja prihodnost je sedaj potrjena. Ekipi si želim pomagati pri osvajanju lovorik in pri tem, da skupaj dosežemo zastavljene cilje. V to trdno verjamem, zato sem se tudi odločil za podaljšanje," so bile prve besede Davida de Gee ob podaljšanju pogodbe. Španca je leta 2011 na Old Trafford pripeljal Sir Alex Ferguson, odtlej pa se je uveljavil kot eden najboljših vratarjev sveta.

‘Nastopati za takšen klub je privilegij’

"V čast mi je, da lahko kruh služim pri tako velikem klubu. Osem let nastopanja za Manchester United je pravi privilegij. Ko sem prispel sem, si nisem predstavljal, da bom za rdeče vrage nastopil več kot 350-krat. a po drugi strani čutim, da še nisem pokazal vsega, kar zmorem," je še povedal 28-letnik.

Doslej je De Gea na Otoku po enkrat slavil v Premier League, FA pokalu, ligaškem pokalu in tudi v Evropski ligi. Za rdeče vrage je nastopil na 367 tekmah, na katerih je prejel 377 zadetkov. 130-krat mu je v tem času uspelo mrežo ohraniti nedotaknjeno. Reprezentančni dres furije je oblekel 40-krat.