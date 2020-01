Uradno: Fernandes je novi član rdečih vragov

Bruno Fernandes bo član rdečih vragov naslednjih pet sezon in pol z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Dogovor sta kluba po dolgih pogajanjih dosegla že v sredo, za potrditev pa je moral Portugalec še na zdravniški pregled. Fernandes je na 137 tekmah za zeleno-bele dosegel 63 golov, je pa tudi član portugalske izbrane vrste in je zanjo zbral 19 nastopov. Pred dnevi je iz Slovana Bratislave Sporting okrepil slovenski napadalec Andraž Šporar .

Fernandesov novi klub sicer ni razkril finančnih podrobnosti, angleški in portugalski mediji pa poročajo o začetni ceni približno 55 milijonov evrov, z bonusi bi posel lahko dosegel tudi 80 milijonov evrov. "Ko sem opazoval Cristiana Ronaldav dresu tega kluba, sem postal velik navijač Uniteda. Zdi se mi neverjetno, da lahko zdaj igram za ta klub, trdo sem garal za ta trenutek in navijačem lahko obljubim, da bom naredil vse za lovorike in uspehe. Velika zahvala vsem v Unitedu, ki so verjeli vame, komaj čakam, da se izkažem na zelenici," je za spletno stran rdečih vragov dejal Fernandes.

bruno

Prestop zdaj že nekdanjega kapetana Sportinga k Unitedu se je vlekel precej časa, številni mediji so ga že videli v drugih klubih, tudi v Barceloni. Petindvajsetletni vezist je sicer pred Sportingom igral še za Novaro, Udinese in Sampdorio.