Uradno: Flick pri Barceloni ostaja vsaj do leta 2028

61-letni Nemec je že pred časom oznanil, da bo Barcelona zadnja postojanka v njegovi trenerski karieri, in izrazil željo, da tudi po izteku pogodbe ostane v klubu, zato podaljšanje sodelovanja med Barcelono in Hansijem Flickom ni bilo presenečenje.

Strateg, ki je vodenje Kataloncev prevzel julija 2024, bo na klopi blaugrane sedel do leta 2028, v njegovi pogodbi pa naj bi bila tudi dodatna klavzula za leto 2029. "Barcelona je več kot klub in v veselje mi je, da lahko nadaljujem," je po podpisu nove pogodbe na Camp Nouu dejal Flick. Nekdanji strateg Bayerna je še enkrat več izrazil svojo naklonjenost do katalonskega kluba, v katerem se, kot pravi, počuti izjemno. "Ta klub je neverjeten, poseben. Tako osebje kot igralci so neverjetni. Skupaj smo doživeli že veliko fantastičnih trenutkov in upam, da jih bomo v prihodnje še več."

Tudi nogometaši Barcelone obožujejo Hansija Flicka FOTO: Profimedia

Nemec je v dveh sezonah z Barcelono osvojil pet naslovov. Dvakrat je slavil v španskem superpokalu in španskem prvenstvu, lani pa je s svojimi varovanci osvojil tudi španski kraljevi pokal, a pri tem se ne želi ustaviti. "Naslednje leto bomo dali vse, da uresničimo svoje sanje. Naš izziv je osvojiti še več naslovov, vključno z Ligo prvakov," je ambiciozen. Navijači blaugrane so Flicka hitro vzeli za svojega, saj jim je povrnil vero v uspeh njihovih ljubljencev. Na 116 tekmah je vknjižil 88 zmag, 10 remijev in 18 porazov. Dobil je kar 75,9 % vseh tekem, ki jih je odvodil, kar je drugi najvišji izkupiček v zgodovini kluba. Uspešnejši je bil le Luis Enrique, ki je po 181 tekmah imel 76,2-odstoten delež zmag.

