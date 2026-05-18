Nogomet

Uradno: Flick pri Barceloni ostaja vsaj do leta 2028

Barcelona, 18. 05. 2026 18.02 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž.
Iz nogometnega kluba Barcelona so sporočili, da so s trenerjem Hansijem Flickom sodelovanje podaljšali še za dve leti. Nemški strateg, ki je v svojih prvih dveh sezonah z blaugrano osvojil dva naslova španskih prvakov, bo na klopi Kataloncev ostal vsaj do leta 2028.

61-letni Nemec je že pred časom oznanil, da bo Barcelona zadnja postojanka v njegovi trenerski karieri, in izrazil željo, da tudi po izteku pogodbe ostane v klubu, zato podaljšanje sodelovanja med Barcelono in Hansijem Flickom ni bilo presenečenje.

Strateg, ki je vodenje Kataloncev prevzel julija 2024, bo na klopi blaugrane sedel do leta 2028, v njegovi pogodbi pa naj bi bila tudi dodatna klavzula za leto 2029.

"Barcelona je več kot klub in v veselje mi je, da lahko nadaljujem," je po podpisu nove pogodbe na Camp Nouu dejal Flick.

Nekdanji strateg Bayerna je še enkrat več izrazil svojo naklonjenost do katalonskega kluba, v katerem se, kot pravi, počuti izjemno. "Ta klub je neverjeten, poseben. Tako osebje kot igralci so neverjetni. Skupaj smo doživeli že veliko fantastičnih trenutkov in upam, da jih bomo v prihodnje še več."

Tudi nogometaši Barcelone obožujejo Hansija Flicka
FOTO: Profimedia

Nemec je v dveh sezonah z Barcelono osvojil pet naslovov. Dvakrat je slavil v španskem superpokalu in španskem prvenstvu, lani pa je s svojimi varovanci osvojil tudi španski kraljevi pokal, a pri tem se ne želi ustaviti. "Naslednje leto bomo dali vse, da uresničimo svoje sanje. Naš izziv je osvojiti še več naslovov, vključno z Ligo prvakov," je ambiciozen.

Navijači blaugrane so Flicka hitro vzeli za svojega, saj jim je povrnil vero v uspeh njihovih ljubljencev. Na 116 tekmah je vknjižil 88 zmag, 10 remijev in 18 porazov. Dobil je kar 75,9 % vseh tekem, ki jih je odvodil, kar je drugi najvišji izkupiček v zgodovini kluba. Uspešnejši je bil le Luis Enrique, ki je po 181 tekmah imel 76,2-odstoten delež zmag.

Učinkovitost Barcelone se kaže zlasti v napadu, saj je Flickovo moštvo na zadnjih 116 tekmah doseglo 317 zadetkov. Blaugrana je blestela zlasti v lanski sezoni, ko je pod taktirko Nemca dosegla 175 zadetkov, kar je tretje najvišje število v zgodovini kluba. Mrežo nasprotnika je zatresla na kar 55 zaporednih tekmah španskega prvenstva, to je drugi najdaljši niz golov v zgodovini La Lige.

Katalonci so v letošnji sezoni dobili vseh 19 domačih tekem, Flick pa je tako postal šele tretji trener Barce, ki je sezono zaključil s popolnim domačim izkupičkom. Njene navijače pa zlasti veseli tudi uspešnost kluba proti večnim tekmecem iz madridskega Reala – pod vodstvom Nemca so izgubili le enega od sedmih el clasicov.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NoriSušan
18. 05. 2026 19.20
Novim troferjam naproti. Pa kokr se vem usrandrid ma novega trenerja ki je treba poslat v penzijo. Hansi samo naprej
friki24
18. 05. 2026 18.56
Na dan, ko je mourinho uradno spet prisel nazaj je tudi barca potrdila podaljsano sodelovanje s hansijem. Stalarji, a se vam kaj tresejo hlacke?
REAList7
18. 05. 2026 19.16
😂😂😂😂
