Uradno: Flick pri Barceloni ostaja vsaj do leta 2028

61-letni Nemec je že pred časom oznanil, da bo Barcelona zadnja postojanka v njegovi trenerski karieri, in izrazil željo, da tudi po izteku pogodbe ostane v klubu, zato podaljšanje sodelovanja med Barcelono in Hansijem Flickom ni bilo presenečenje.
Strateg, ki je vodenje Kataloncev prevzel julija 2024, bo na klopi blaugrane sedel do leta 2028, v njegovi pogodbi pa naj bi bila tudi dodatna klavzula za leto 2029.
"Barcelona je več kot klub in v veselje mi je, da lahko nadaljujem," je po podpisu nove pogodbe na Camp Nouu dejal Flick.
Nekdanji strateg Bayerna je še enkrat več izrazil svojo naklonjenost do katalonskega kluba, v katerem se, kot pravi, počuti izjemno. "Ta klub je neverjeten, poseben. Tako osebje kot igralci so neverjetni. Skupaj smo doživeli že veliko fantastičnih trenutkov in upam, da jih bomo v prihodnje še več."
Nemec je v dveh sezonah z Barcelono osvojil pet naslovov. Dvakrat je slavil v španskem superpokalu in španskem prvenstvu, lani pa je s svojimi varovanci osvojil tudi španski kraljevi pokal, a pri tem se ne želi ustaviti. "Naslednje leto bomo dali vse, da uresničimo svoje sanje. Naš izziv je osvojiti še več naslovov, vključno z Ligo prvakov," je ambiciozen.
Navijači blaugrane so Flicka hitro vzeli za svojega, saj jim je povrnil vero v uspeh njihovih ljubljencev. Na 116 tekmah je vknjižil 88 zmag, 10 remijev in 18 porazov. Dobil je kar 75,9 % vseh tekem, ki jih je odvodil, kar je drugi najvišji izkupiček v zgodovini kluba. Uspešnejši je bil le Luis Enrique, ki je po 181 tekmah imel 76,2-odstoten delež zmag.
Učinkovitost Barcelone se kaže zlasti v napadu, saj je Flickovo moštvo na zadnjih 116 tekmah doseglo 317 zadetkov. Blaugrana je blestela zlasti v lanski sezoni, ko je pod taktirko Nemca dosegla 175 zadetkov, kar je tretje najvišje število v zgodovini kluba. Mrežo nasprotnika je zatresla na kar 55 zaporednih tekmah španskega prvenstva, to je drugi najdaljši niz golov v zgodovini La Lige.
Katalonci so v letošnji sezoni dobili vseh 19 domačih tekem, Flick pa je tako postal šele tretji trener Barce, ki je sezono zaključil s popolnim domačim izkupičkom. Njene navijače pa zlasti veseli tudi uspešnost kluba proti večnim tekmecem iz madridskega Reala – pod vodstvom Nemca so izgubili le enega od sedmih el clasicov.
