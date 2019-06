Uradno: Hazard je Realov, odškodnina več kot sto milijonov evrov

Iz Real Madrida so sporočili, da bo Eden Hazard, ki se trenutno mudi na zboru belgijske reprezentance, uradno predstavljen 13. junija. Z Realom je sklenil pogodbo vse do leta 2024. Belgijski napadalec je bil sicer dolgo časa na seznamu želja trenerja Zinedina Zidana. Ta se je po manj kot letu dni znova vrnil na klop madridskega Reala, predsednik kluba Florentino Perezpa mu je željo po belgijskem napadalcu (tokrat) izpolnil. Glede na to, da je imel Hazard s Chelseajem sklenjeno le še enoletno pogodbo, pa se odškodnina zdi naravnost astronomska.

"Čeprav Edenu Hazardu z žalostjo mahamo v slovo in sporočamo, da si je klub želel, da bi ostal, spoštujemo odločitev, ki jo je sprejel. To je, da si zastavi nove cilje v drugi državi in pri tem sledi otroškim sanjam, da zaigra Real Madrid," je v sporočilu za javnost povedala generalna direktorica Chelseaja Marina Granovkaia.