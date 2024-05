Uradno je: Mariborčani s turškim poslovnežem podpisali pismo o nameri

"Dosedanja prizadevanja smo nadgradili s podpisom pisma o nameri, ki opredeljuje skupne cilje bodočega sodelovanja. Določene so vse pomembne točke, podpisan dokument pa pomeni podlago za sestavo pogodbenih razmerij med obema partnerjema," je pojasnil predsednik Maribora Drago Cotar.

Izpostavil je, da vstopajo v strateško partnerstvo. "Vse poteze z naše strani so storjene po tehtnem premisleku in temeljitih raziskavah, z namenom, da omogočimo nadaljnjo rast kluba na vseh področjih, s polno odgovornostjo do blagovne znamke Maribora, navijačev in mesta. Gre za skupen projekt, ki bo zagotovil dolgoročno finančno stabilnost in uresničil visoko zastavljene tekmovalne cilje ter tudi infrastrukturni razvoj, ki bo koristil tako članski ekipi kot tudi mlajšim selekcijam vseh starostnih skupin," je dodal Cotar.