Uradno: Joao Cancelo v City, v nasprotno smer je odšel Danilo

Menjave igralcev, kot jih poznamo v ligi NBA, so v nogometu prava redkost, posebej na najvišjem nivoju. Nedavno pa sta se prav za to potezo odločila Manchester City in Juventus, ki sta zamenjala nogometaša na desnem bočnem položaju. Joao Cancelo se je preselil na Otok, v nasprotno smer pa je odšel Danilo. Pri Juventusu so ob tem prejeli še dodatnih 28 milijonov evrov odškodnine.

Dvojec, ki je letos zapustil Juventus. Moise Kean je odšel v Everton, Joao Cancelo pa v City. Za 25-letnim Portugalcem je sijajna sezona v Serie A, kjer se je uveljavil kot eden najboljših napadalno naravnanih desnih bočnih branilcev na svetu. Na Etihadu je pogodbo podpisal vse do leta 2025 in s tem postal tretja okrepitev meščanov v tem prestopnem roku. Že pred tem sta v Manchester prišla Angelino in Rodri. Joao Cancelo je za uradno klubsko spletno stran povedal: "City je fantastičen klub s fantastičnim trenerjem. Presrečen sem, da sem lahko tu. Vedno si želim napredovati v svoji igri in obenem še osvojiti čim več lovorik. Menim, da mi lahko v Manchestru uspe oboje. Komaj čakam, da se sezone začne." Nekdanji nogometašValencie ima za sabo že zelo bogato kariero. Poleg netopirjev in stare dame je pred prestopom na Otok nastopal tudi zaInterin Benfico, kjer se je prvič uveljavil v članskem nogometu. Lani je z Juventusom slavil v italijanskem prvenstvu, podobno pa mu je leta 2014 z orli uspelo na Portugalskem. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na drugi strani so pristari dami v zameno za Portugalca prejeli bistveno bolj obrambno naravnanega nogometaša, ki jih trenutno šteje 28. V pretekli sezoni je imel Danilokar nekaj težav s poškodbami, saj je moral prisilno počivati kar trikrat. Tako je imel v Premier League vsega 11 nastopov. Pred tem je branil barve madridskega Reala, v Torinu pa je podpisal do leta 2024. Dres brazilske izbrane vrste je do zdaj oblekel 22-krat. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke