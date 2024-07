Uradno: Krznar ni več trener Celja, vrača se Riera

Kot so pojasnili na spletni strani kluba, je prišlo do sporazumne prekinitve pogodbe z Damirjem Krznarjem. Ob njem klub zapuščajo tudi pomočniki Mihael Mikić, Vedran Attias in Luka Krklješ.

Krznar je vodenje članske ekipe NK Celje prevzel 11. oktobra lani – nasledil je prav Alberta Riero – in nanizal osem zmag v prvih desetih prvoligaških obračunih. Hrvaški strateg je moštvo uspešno vodil v spomladanskem delu in se 28. aprila po zmagi nad Olimpijo z 1:0 v zgodovino kluba zapisal kot drugi trener z naslovom državnega prvaka. Na celjski klopi je na 31 tekmah zbral 20 zmag, šest remijev in pet porazov.

"NK Celje se Damirju Krznarju in njegovemu štabu iskreno zahvaljuje za vse opravljeno delo in jim želi vse najboljše v prihodnje," so še zapisali na spletni strani kluba.