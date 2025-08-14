Uradno: Nai Koren med elito, podpisal za Brugge

Club Brugge je dobil novega mladega talenta iz Slovenije. Šestnajstletni Tian Nai Koren, sin nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena, se po dopolnjenem šestnajstem rojstnem dnevu seli iz NK Maribor v Belgijo.
Po neuradnih informacijah bodo Štajerci s prodajo nadarjenega vezista zaslužili nekje milijon evrov. Ko je bilo vse uradno potrjeno, je novica hitro zaokrožila po svetovnem spletu. "Zdaj svojo nogometno pot nadaljujem drugje in počutim se odlično. Biti del enega najboljših klubov na svetu je izjemna čast in velika nagrada za vse trdo delo, ki sem ga vložil do zdaj. Komaj čakam, da oblečem dres, stopim na igrišče in se izkažem pred navijači. Moji prvi cilji so jasni, zaigrati, prispevati nekaj golov in asistenc ter s kakovostnimi predstavami upravičiti zaupanje kluba," pripoveduje navdušeno.
Slovenec je sicer svojo prvo profesionalno pogodbo z Mariborom podpisal šele pred nekaj meseci, ko so se že pojavile govorice o zanimanju tujih klubov. Ponudba belgijskega velikana je bila očitno dovolj mamljiva, da se eden največjih upov slovenskega nogometa podaja na novo pot.
Club Brugge sicer slovi po svoji vrhunski nogometni šoli in tradiciji vključevanja mladih talentov v prvo ekipo. Gre za enega največjih klubov v Belgiji, ki se bori tudi za nastopanje v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. V pretekli so svojo pot v elitnem tekmovanju zaključili v osmini finala.
