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Nogomet

Uradno: Namesto Brečka - Trenčovski

Ljubljana, 28. 07. 2026 15.09 pred 30 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.J.
Jugoslav Trenčovski

Novi glavni trener ljubljanske Olimpije je postal 49-letni makedonski strokovnjak Jugoslav Trenčovski, ki je z zeleno-belimi podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Zeleno-beli iz slovenske prestolnice so v uvodnih dveh krogih niove sezone doživeli dva poraza, ostali brez osvojene točke in celo brez doseženega gola, kar pomeni najslabši start v prvenstvo od osamosvojitve ...

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Jugoslav Trenčovski je nazadnje uspešno vodil Radomlje, kjer je v pretekli tekmovalni sezoni močno opozoril nase. Pred tem je bogate izkušnje nabiral tako v Sevedni Makedoniji kot v Kuvajtu. V trenerski karieri je vodil Al-Arabi, Brero, Belasico, Horizont in Kozuf Miravci ter si ustvaril ugled trenerja, ki uspešno razvija in uveljavlja mlade nogometaše. Poleg dela na klubski ravni je opravljal tudi funkcijo športnega direktorja v Akademiji Pandev, bil pa je tudi selektor reprezentance Severne Makedonije do 19 let.

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"To je zame velik, morda celo največji izziv v dosedanji trenerski karieri. Delovati v največjem slovenskem klubu je velika čast. Ko te pokliče Olimpija, greš peš iz Makedonije, samo da prideš sem. Vem, kakšen potencial ima ta ekipa in kako dobro je strukturirana. Olimpija se mora vedno boriti za sam vrh slovenskega nogometa, zato se dela zelo veselim. Nimam čarobne paličice, s katero bi lahko čez noč naredil čudeže, želim pa, da bomo igrali dominanten in hiter nogomet ter dosegali čim več zadetkov," je ob prihodu za uradno spletno stran ljublajnskega kluba dejal novi strateg zeleno-belih.

Mišo Brečko je Olimpijo vodil na točno dveh tekmah. Obe je izgubil, obakrat ekipa ni dosegla gola, na lestvici pa je povsem zadnja. Še nikoli Ljubljančani niso tako slabo startali v prvenstvo. Vsaj zadnjih 35 let ne ... Kljub temu je odločitev odpustiti trenerja že po dveh krogih milo rečeno čudna ...
Mišo Brečko je Olimpijo vodil na točno dveh tekmah. Obe je izgubil, obakrat ekipa ni dosegla gola, na lestvici pa je povsem zadnja. Še nikoli Ljubljančani niso tako slabo startali v prvenstvo. Vsaj zadnjih 35 let ne ... Kljub temu je odločitev odpustiti trenerja že po dveh krogih milo rečeno čudna ...
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Znano je, da Trenčovski veliko zaupanja namenja mladim nogometašem, kar namerava nadaljevati tudi v Ljubljani: "Želim, da igralcev ni strah narediti napake. Od njih pričakujem samozavest, pogum in odločne poteze. Dela v novem okolju se že zelo veselim," je za klubsko spletno stran dodal Makedonec.

Razlagalnik

Športni direktor je ključna oseba v nogometnem klubu, ki skrbi za strateški razvoj ekipe. Njegove naloge vključujejo načrtovanje prestopne politike, pogajanja o pogodbah z igralci, skavtiranje novih talentov in vzdrževanje stikov med strokovnim štabom ter upravo kluba. Skrbi za to, da je vizija trenerja usklajena z dolgoročnimi cilji kluba in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Vloga selektorja reprezentance do 19 let je ključna, saj gre za obdobje, ko igralci prehajajo iz mladinskega v članski nogomet. Selektor v tej fazi ne skrbi le za rezultate na mednarodnih turnirjih, temveč predvsem za taktično izobraževanje, fizično pripravo in psihološko zrelost mladih talentov. To je pogosto zadnja stopnja pred vstopom v profesionalni nogomet, zato je pravilno usmerjanje igralcev v tem obdobju bistveno za njihov nadaljnji uspeh.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI7

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tavbix
28. 07. 2026 15.41
Do konca tega meseca bo že dober...
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+1
1 0
Hc4life
28. 07. 2026 15.40
Uuuuu zaj pa bo ....liga prvakov prihajamo
Odgovori
0 0
Insta Btc
28. 07. 2026 15.39
Zgleda da je ta model še edini, ki so ga dobili zastonj! Ni nobenega dvoma, Olimpija gre po poti Domžal.
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0 0
Sir Oliver
28. 07. 2026 15.32
Jugoslave povedi nas. O boh....
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
28. 07. 2026 15.32
Kaj ti bo trener če imaš igralce za v vaško ligo
Odgovori
0 0
Voly
28. 07. 2026 15.28
Olimpija je na žalost padla v nemilost človeka, ki mu za klub ni niti malo mar. Podobno je bilo v zadnjih letih pri Mariboru. Naš nogomet pač ni več šport, temveč pranje denarja tujcev!
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+2
3 1
borjac
28. 07. 2026 15.15
Za Makedoncem bo prišel Črnogorec , potem pa Kosovar itd.......
Odgovori
+3
4 1
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