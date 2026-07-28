Uradno: Namesto Brečka - Trenčovski

Jugoslav Trenčovski je nazadnje uspešno vodil Radomlje, kjer je v pretekli tekmovalni sezoni močno opozoril nase. Pred tem je bogate izkušnje nabiral tako v Sevedni Makedoniji kot v Kuvajtu. V trenerski karieri je vodil Al-Arabi, Brero, Belasico, Horizont in Kozuf Miravci ter si ustvaril ugled trenerja, ki uspešno razvija in uveljavlja mlade nogometaše. Poleg dela na klubski ravni je opravljal tudi funkcijo športnega direktorja v Akademiji Pandev, bil pa je tudi selektor reprezentance Severne Makedonije do 19 let.
"To je zame velik, morda celo največji izziv v dosedanji trenerski karieri. Delovati v največjem slovenskem klubu je velika čast. Ko te pokliče Olimpija, greš peš iz Makedonije, samo da prideš sem. Vem, kakšen potencial ima ta ekipa in kako dobro je strukturirana. Olimpija se mora vedno boriti za sam vrh slovenskega nogometa, zato se dela zelo veselim. Nimam čarobne paličice, s katero bi lahko čez noč naredil čudeže, želim pa, da bomo igrali dominanten in hiter nogomet ter dosegali čim več zadetkov," je ob prihodu za uradno spletno stran ljublajnskega kluba dejal novi strateg zeleno-belih.
Znano je, da Trenčovski veliko zaupanja namenja mladim nogometašem, kar namerava nadaljevati tudi v Ljubljani: "Želim, da igralcev ni strah narediti napake. Od njih pričakujem samozavest, pogum in odločne poteze. Dela v novem okolju se že zelo veselim," je za klubsko spletno stran dodal Makedonec.
Športni direktor je ključna oseba v nogometnem klubu, ki skrbi za strateški razvoj ekipe. Njegove naloge vključujejo načrtovanje prestopne politike, pogajanja o pogodbah z igralci, skavtiranje novih talentov in vzdrževanje stikov med strokovnim štabom ter upravo kluba. Skrbi za to, da je vizija trenerja usklajena z dolgoročnimi cilji kluba in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
Vloga selektorja reprezentance do 19 let je ključna, saj gre za obdobje, ko igralci prehajajo iz mladinskega v članski nogomet. Selektor v tej fazi ne skrbi le za rezultate na mednarodnih turnirjih, temveč predvsem za taktično izobraževanje, fizično pripravo in psihološko zrelost mladih talentov. To je pogosto zadnja stopnja pred vstopom v profesionalni nogomet, zato je pravilno usmerjanje igralcev v tem obdobju bistveno za njihov nadaljnji uspeh.
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