Uradno: Namesto Brečka - Trenčovski

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Jugoslav Trenčovski je nazadnje uspešno vodil Radomlje, kjer je v pretekli tekmovalni sezoni močno opozoril nase. Pred tem je bogate izkušnje nabiral tako v Sevedni Makedoniji kot v Kuvajtu. V trenerski karieri je vodil Al-Arabi, Brero, Belasico, Horizont in Kozuf Miravci ter si ustvaril ugled trenerja, ki uspešno razvija in uveljavlja mlade nogometaše. Poleg dela na klubski ravni je opravljal tudi funkcijo športnega direktorja v Akademiji Pandev, bil pa je tudi selektor reprezentance Severne Makedonije do 19 let.

"To je zame velik, morda celo največji izziv v dosedanji trenerski karieri. Delovati v največjem slovenskem klubu je velika čast. Ko te pokliče Olimpija, greš peš iz Makedonije, samo da prideš sem. Vem, kakšen potencial ima ta ekipa in kako dobro je strukturirana. Olimpija se mora vedno boriti za sam vrh slovenskega nogometa, zato se dela zelo veselim. Nimam čarobne paličice, s katero bi lahko čez noč naredil čudeže, želim pa, da bomo igrali dominanten in hiter nogomet ter dosegali čim več zadetkov," je ob prihodu za uradno spletno stran ljublajnskega kluba dejal novi strateg zeleno-belih.

Mišo Brečko je Olimpijo vodil na točno dveh tekmah. Obe je izgubil, obakrat ekipa ni dosegla gola, na lestvici pa je povsem zadnja. Še nikoli Ljubljančani niso tako slabo startali v prvenstvo. Vsaj zadnjih 35 let ne ... Kljub temu je odločitev odpustiti trenerja že po dveh krogih milo rečeno čudna ... FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Znano je, da Trenčovski veliko zaupanja namenja mladim nogometašem, kar namerava nadaljevati tudi v Ljubljani: "Želim, da igralcev ni strah narediti napake. Od njih pričakujem samozavest, pogum in odločne poteze. Dela v novem okolju se že zelo veselim," je za klubsko spletno stran dodal Makedonec.