Nogomet

Uradno: namesto Riere na celjski klopi Majevski

Celje, 02. 02. 2026 17.43 pred 55 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Ivan Majevski

Ivan Majevski, ki je v dresu Celja sklenil igralsko kariero, že nekaj časa pa je bil del trenerskega štaba grofov, je tudi uradno novi strateg vodilne ekipe slovenske prve lige.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ivan Majevski je na trenerski klopi nasledil Alberta Riera, ki je po štajerskem derbiju z Mariborom prevzel vodenje nemškega Eintrachta. Španec je v Frankfurt odpeljal tudi dosedanja pomočnika Pabla Arteto in Lorenza Dolcetti.

Preberi še Riera se je s težkim srcem poslovil od Celja

V nemškem Magdeburgu rojeni 37-letni Majevski je za Belorusijo odigral 42 tekem, v preteklosti pa je branil barve Vertikala, Partizana iz Minska, Minska, Zawisze Bydgoszcz, Anžija, Astane in Rotorja iz Volgograda.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Luka Kotnik

Sedemintridesetletnik je bil član celjskega trenerskega štaba od leta 2023, sprva je bil pomočnik Romana Pilipčuka, med obema obdobjema Alberta Riere pa je sodeloval tudi z Damirjem Krznarjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet celje ivan majevski

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
