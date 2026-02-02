Uradno: namesto Riere na celjski klopi Majevski

Ivan Majevski je na trenerski klopi nasledil Alberta Riera, ki je po štajerskem derbiju z Mariborom prevzel vodenje nemškega Eintrachta. Španec je v Frankfurt odpeljal tudi dosedanja pomočnika Pabla Arteto in Lorenza Dolcetti.
V nemškem Magdeburgu rojeni 37-letni Majevski je za Belorusijo odigral 42 tekem, v preteklosti pa je branil barve Vertikala, Partizana iz Minska, Minska, Zawisze Bydgoszcz, Anžija, Astane in Rotorja iz Volgograda.
Sedemintridesetletnik je bil član celjskega trenerskega štaba od leta 2023, sprva je bil pomočnik Romana Pilipčuka, med obema obdobjema Alberta Riere pa je sodeloval tudi z Damirjem Krznarjem.
