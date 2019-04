Uradno: Oblak do leta 2023, plača poskočila na 10 milijonov evrov

Jan Oblak bo še naslednja štiri leta pogodbeno vezan na madridski Atletico , s katerim je imel do sedaj sklenjeno pogodbo do leta 2021. A v ozadju so v Madridu že dolgo časa tekla pogajanja s Škofjeločanovim agentom Miho Mlakarjem , zadnja ponudba rdeče-belih pa je očitno prepričala slovenski tabor, ki je pristal na podaljšanje do leta 2023 in zvišanje letne plače, ki zdaj znaša okroglih deset milijonov evrov (neto).

"Zelo sem vesel, da sem podaljšal mojo pogodbo. O tem je bilo veliko govora, a na koncu smo se dogovorili,"je v uradni Atleticovi objavi dejal Oblak. "Zelo sem vesel, da sem podaljšal in da sem tukaj. To je moje peto leto in sem oseba, ki reči rada jemlje leto za letom, smo pa že v petem. Čas je tako hitro minil, a tu sem. Vedno sem dajal vse od sebe. Po svojih najboljših močeh bom branil te barve,"je nadaljeval.

Zahvala agentu, uradnikom in družini

"Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi pomagali do sem, še posebej mojemu agentu Mihu Mlakarju, ki je z mano od začetka moje kariere in ki je storil vse, kar je bilo možno, da mi je tukaj pomagal pri podaljšanju pogodbe. Seveda bi se rad zahvalil tudi vsem klubskim uradnikom in moji družini, ki mi vedno stoji ob strani in me podpira. Aupa Atleti!"je z Atleticovim navijaškim vzklikom zaključil Oblak.

Po poročanju madridskega dnevnika ASpa se je Oblakova odkupna klavzula povišala za vsega 20 milijonov evrov, torej bi ga lahko kateri koli snubec do leta 2023 oziroma podpisa nove pogodbe odpeljal za 120 milijonov evrov, brez da bi moral na prodajo pristati Atletico.

Atletico dobil klica Bayerna in Manchester Uniteda

"Pogajanja so bila dolga, trda in šla skozi dobre in slabe trenutke, toda klub je vratarju pokazal, da je ključni člen njegovega projekta, Oblak pa je to dojel in podpisal,"poročaAS, ki omenja tudi, da je imel pri pogajanjih veliko besede tudi izvršni direktor Miguel Angel Gil Marin.

"Miguel Angel Gil se je osebno zelo, zelo trudil, da bi zbližal stališča z Miho Mlakarjem in pokazal, kako pomemben je za klub Oblak v sedanjosti in kako bo v prihodnosti,"so še zapisali. "Pred nekaj dnevi sta Gil Marin in Oblak skupaj odpotovala v Slovenijo. Direktor se je v imenu Atletica osebno pozanimal glede Oblakovih projektov v njegovi državi. Atleticova fundacija je začela sodelovati s projektom Play With Us, katere pokrovitelj je v svoji državi Oblak. Še en dokaz, da Oblak in Atletico ne hodita z roko v roki le na športnem področju,"so še zapisali.

'V zadnjem času zanimanje Bayerna in Man. Uniteda'

"Želi biti v ekipi, ki se poteguje za vse naslove in čuti, da je zdaj pri Atleticu tako. Slovenec je bil najstandardnejši igralec ekipe v zadnjih sezonah, zanj pa so se zanimale najmočnejše nogometne ekipe Evrope. Bayern in Manchester United sta to storila v zadnjem času. Najboljši vratar na svetu je zdaj vreden 120 milijonov,"še poroča AS.

26-letni Oblak je k Atleticu prišel leta 2014, ko je v Madrid kontroverzno prestopil iz vrst Benfice. Nekdanji vratar Olimpije je pri rdeče-belih postal vratar z najvišjo tržno vrednostjo in bil v zadnjih treh sezonah čuvaj mreže, ki je v španski Primeri Division prejel najmanj golov ter za ta dosežek prejel tri nagrade Zamora. Lani se je z Atleticom razveselil naslova v Ligi Evropa in v evropskem superpokalu, razveselil pa je tudi privržence slovenske izbrane vrste, saj se je po enoletni odsotnosti vrnil v ekipo ob začetku kvalifikacij za Euro 2020.

