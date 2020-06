Uradno: Premier League 17. junija, druga liga pa tri dni kasneje

Potem ko je zeleno luč za nadaljevanje zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjenega nogometnega prvenstva dobila angleška prva liga, se bo druga nadaljevala 20. junija, je sporočila krovna organizacija EFL. Prva liga Premier League se bo nadaljevala 17. junija z zaostalima tekmama med Aston Villo in Sheffield Unitedom ter Manchester Cityjem in Arsenalom. Nato pa bodo celoten krog elitnega prvenstva odigrali med 19. in 21. junijem. Vseh preostalih 92 tekem bodo prenašali.

Medtem pa se bo drugoligaško prvenstvo championship predvidoma nadaljevalo 20. junija, a mora vrnitev na igrišča potrditi še vlada. Do konca drugoligaškega prvenstva je še devet krogov, kar bi po načrtih odigrali do 30. julija, ko bi bil znan tudi tretji potnik v elitno premier league. Ta čas imata Leeds United in West Bromwich Albion že mesti za neposredno uvrstitev v prvo ligo naslednjo sezono.