Uradno: prestavljeni el clasico bo odigran decembra

Španske navijače veseli predvsem to, da se bo srečanje začelo ob 20.00. Mnogi so se namreč bali, da bodo vodilni v španskem prvenstvu tekmo, kljub temu da bo odigrana med tednom, delegirali na eno od zgodnjih popoldanskih ur, s čimer bi ugodili zahtevam azijskega trga. Ta načrt je potrdil tudi predsednik La Lige Javier Tebas, ki je predlagal začetek srečanja ob 13.00, na srečo navijačev pa so njegov predlog zavrnili.

V španskem prvenstvu sta trenutno ekipi izenačeni na prvem mestu, obe imata po 12 krogih 25 točk.