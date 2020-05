Uradno: Prva liga se vrača 5. junija

Prva tekma 26. kroga bo v petek, 5. 6., ko se bosta ob 19. uri pomerila Aluminij in Mura. Nogometna zveza Slovenije za povratek klubskih tekmovanj predvideva izpolnjevanje vseh ukrepov v povezavi s preprečevanjem okužbe s COVID-19, do pričetka pa bo v sodelovanju z NIJZ izdelan tudi protokol za izvedbo tekmovanja v trenutnih razmerah.



Prvoligaški klubi so pred prekinitvijo odigrali 25 od 36 krogov. Vodi Olimpija s 50 točkami pred Celjem in Aluminijem (po 45), Mariborom (43), Muro (38), Taborom iz Sežane (29), Bravom (28), Triglavom (27), Domžalami (26) in Rudarjem iz Velenja (10).

V pokalnem tekmovanju pa sta polfinalna para Aluminij - Mura in Kalcer Radomlje - Nafta 1903.