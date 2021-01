Uradno: PSG bo vodil Mauricio Pochettino

Sanjsko delo, a ... Za 48-letnikom je tudi bogata igralska kariera. Največji pečat je pustil pri katalonskem Espanyolu, za katerega je nastopal med letoma 1994 in 2001. Zatem pa je dve sezoni igral prav za PSG. Že leta 2016 je za RMC Sport dejal, da so vodenje kluba iz francoske prestolnice njegove sanje: "To je klub, ki ga veliko spremljam. Še posebej v Ligi prvakov. Da bi nekega dne prevzel vodenje moštva, bi bilo sanjsko."

To bo za Mauricia Pochettina najodmevnejša trenerska preizkušnja. Pred tem je Argentinec vodil še Espanyol, Southampton in Tottenham. Lovorik v trenerski karieri še nima, je pa s Tottenhamom dosegel relativno velik uspeh, ko se mu je uspelo prebiti vse do finala Lige prvakov, kjer je bil nato od Spursov boljši Liverpool.

Zdaj so se mu sanje uresničile, kar pa ne pomeni, da ga čaka enostavno delo. Ravno nasprotno. Apetiti so v Parizu gromozanski, še posebej po lanskem finalu Lige prvakov, kjer je bil PSG za las prekratek proti Bayernu. Od Pochettina se pričakuje, da bo moštvo popeljal še stopničko višje. Ali mu bo to uspelo, bo večinoma odvisno od prvih zvezdnikov ekipe Kyliana Mbappeja in Neymarja. Obema se pogodbi iztečeta prihodnje poletje, zato bo ena prvih in najpomembnejših Pochettinovih nalog, da francosko-brazilski dvojec prepriča, da prav na Parku Princev nadaljuje kariero.

"Presrečen sem, da bom lahko sodeloval s tako vrhunskimi posamezniki. Ekipa ima fantastičen potencial, skupaj s trenerskim štabom bomo naredili vse, da iz igralcev izvlečemo maksimum. Stremeli bomo k napadalnemu slogu igre, ki ga od nas pričakujejo pariški navijači," je še dodal Pochettino.

Prvi cilj Parižanov je zagotovo naslov v Ligi prvakov, kjer so v skupini H osvojili prvo mesto pred RB Leizpigom in Manchester Unitedom, v osmini finala pa jih čaka veliki derbi z Barcelono. A tudi na domači sceni jim v tej sezoni nikakor ne bo lahko. Po slabi formi na začetku sezone je PSG v francoskem prvenstvu šele tretji, čeprav ima za vodilnima Lyonom in Lilleom zgolj točko zaostanka.