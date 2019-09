Uradno: Razdrh prevzel krmilo Domžal

Razdrh je v tej sezoni uspešno vodil Sežance, ki se po uvodnih osmih kolih državnega prvenstva nahajajo na 6. mestu prvoligaške razpredelnice. Ne gre pozabiti, da jih je prav 42-letni strokovnjak popeljal v prvoligaško druščino.

Po predčasnem zaključku igralske kariere, v kateri je branil barve Svobode, Primorja, kranjskega Triglava, med sezono 1999/00 pa tudi Domžal, je Razdrh trenersko pot začel pri Olimpiji. Moštvo iz prestolnice je na 48 tekmah vodil med letoma 2013 in 2014, kasneje je opravljal tudi vlogo mladinskega trenerja in vodje nogometne šole.

Leta 2018 je Razdrh sedel na klop tedanjega drugoligaša NK Tabor Sežane, Kraševce pa je med najboljših deset v Sloveniji popeljal že po prvi sezoni nastopanja v 2. SNL, ki jo je s 63. točkami končal na drugem mestu. Sledile so dodatne kvalifikacije z Gorico, po zmagi z 2-1 na prvi tekmi in remiju brez zadetkov na povratnem srečanju, je Andrej Razdrh prišel do zgodovinskega uspeha in preboja v Prvo ligo.

V moštvo Domžal se nemudoma seli skupaj s svojim tesnim sodelavcemDarkom Karapetrovićem, ki bo tudi v rumeni družini opravljal vlogo prvega pomočnika trenerja.