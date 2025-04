Uradno: Real Madrid bo odigral današnji El Clasico

RFEF je po vsem kaosu, ki ga je prinesel petkov popoldne, že razmišljala, da v primeru bojkota Real Madrida njihovo mesto v finalu dodelijo Real Sociedadu. A to ni bilo potrebno, saj so pri Realu v izjavi za javnost izpostavili, da nikoli niso razmišljali o tem, da finalnega obračuna ne bi odigrali: "Naš klub poudarja, da neprimerne izjave o sodnikih, imenovanih za to tekmo, ki so bile podane dan pred finalom, ne morejo vplivati na potek športnega dogodka svetovnega pomena, ki si ga bo ogledalo več sto milijonov ljudi. Real Madrid se zaveda, da morajo prevladati nogometne vrednote, kljub sovraštvu proti našemu klubu, ki sta ga danes ponovno pokazala sodnika, imenovana za finale."