Uradno: Real Madrid dobil boj za španskega dragulja

Real Madrid in Bournemouth sta dosegla dogovor o prestopu Deana Huijsena, ki je s kraljevim klubom sklenil sodelovanje za naslednjih pet sezon. Osrednji branilec Huijsen je pri svojih 20. letih že španski reprezentant in je igral v italijanski Serie A z Juventusom in Romo ter v Premier ligi z Bournemouthom. Nominiran je za najboljšega mladega igralca letošnje sezone angleškega prvenstva.