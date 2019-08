Uradno: Romelu Lukaku nov soigralec Samirja Handanovića

Romelu Lukaku zadnje dni ni treniral z ekipo Manchester Uniteda in bilo je le še vprašanje časa, kdaj bo Belgijec podpisal pogodbo z novim delodajalcem. Sprva je kazalo, da bo to postal Juventus, a se je 26-letnik naposled odločil za Inter, kjer so iskali zamenjavo za problematičnega Maura Icardija. Prvotna odškodnina po poročanju Sky Sportsaznaša 70 milijonov evrov, a bo ta v primeru morebitnih bonusov narasla na okoli 83 milijonov evrov. S tem je postal tretji najdražji nogometaš v zgodovini italijanskega prvenstva. Dražja sta doslej bila le Cristiano Ronaldo in Gonzalo Higuain. Najboljši strelec v zgodovini belgijske reprezentance je na San Siru sicer podpisal petletno pogodbo.

'Tehtal je preko 100 kilogramov'

Za Lukakujem je sicer sila povprečna sezona. Za rdeče vrage je v vseh tekmovanjih na 45 tekmah zabil skromnih 15 zadetkov. V sezoni 2017/2018 je bil bistveno bolj uspešen, ko je za moštvo z Old Trafforda v polno meril 27-krat na 51 tekmah. Razloge za Belgijčeve slabše predstave je legendarni vrag Gary Neville iskal predvsem v slabi fizični pripravljenosti. "Priznal je, da je imel težave s težo. Tehtal je preko sto kilogramov, kar je na takšnem nivoju nogometa nedopustno. V Interju bo vseeno zabijal zadetke, a neprofesionalizem je nevarna in nalezljiva stvar," je nedavno čivknil nekdanji bočni branilec Uniteda in dolgoletni angleški reprezentant.