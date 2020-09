Simeone dočakal pomembno okrepitev: Suarez uradno član Atletica

Luis Suarezse je od Barcelone, s katero je v šestih letih osvojil štiri naslove španskega prvaka in enega v Ligi prvakov, sicer poslovil že v četrtek. V petek pa je prestop le postal uraden, saj je urugvajski napadalec uspešno prestal zdravniški pregled.

33-letnik, ki je trenutno ocenjen na 28 milijonov evrov, je skupno za Blaugrano nastopil na 283 tekmah, na katerih je prispeval 195 golov in 113 asistenc. Za urugvajsko izbrano vrsto je doslej zbral 113 nastopov in 59 golov.

"Ko so me pri Barceloni obvestili, da name ne računajo več, sem dobil kar nekaj klicev. A želel sem si prestopa v ekipo, ki lahko konkurira Barci in Realu. Zato nisem imel dvomov, ko sem izbral Atletico. Čutim, da lahko na tem nivoju ponudim še marsikaj,"meni nekdanji član Liverpoola in Ajaxa.