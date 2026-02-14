Uradno: Tudor novi trener Tottenhama

Londončani so Thomasa Franka odpustili po novi slabi predstavi in porazu z 1:2 proti Newcastlu, kar je pomenilo, da je klub na zanj skromnem 16. mestu na lestvici in le pet točk nad mesti, ki vodijo v drugo ligo.
Frank je ekipo vodil sedem mesecev, a na zadnjih 17 tekmah vpisal le dve zmagi. Vodstvo kluba je reševanje težkega položaja zdaj zaupalo Igorju Tudorju.
"V čast mi je, da sem se pridružil temu klubu v pomembnem trenutku," je dejal Tudor in nadaljeval: "Zavedam se odgovornosti, ki sem jo dobil. Potrebujemo več konsistentnosti in odločnosti. V ekipi je veliko kakovosti, moja naloga je, da vse skupaj organiziram, vnesem novo energijo in hitro izboljšam rezultate."
Tudor izkušenj iz angleške lige nima, je pa v zadnjih letih v podobnih položajih pripomogel k boljšim rezultatom pri Laziu in Juventusu, vodil je tudi Marseille in Verono.
Čaka pa ga težak uvod v angleško ligo, saj bo njegova prva tekma 22. februarja proti vodilnemu Arsenalu, ob tem pa bo manjkala kopica igralcev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.