Nogomet

Uradno: Tudor novi trener Tottenhama

London, 14. 02. 2026 14.35

Avtor:
STA
Igor Tudor

Hrvaški nogometni strokovnjak Igor Tudor je postal začasni trener angleškega prvoligaša Tottenhama. Tudor, ki je podpisal pogodbo do konca sezone, je na trenerskem mestu zamenjal v sredo odpuščenega Thomasa Franka, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Thomas Frank
Thomas Frank
FOTO: AP

Londončani so Thomasa Franka odpustili po novi slabi predstavi in porazu z 1:2 proti Newcastlu, kar je pomenilo, da je klub na zanj skromnem 16. mestu na lestvici in le pet točk nad mesti, ki vodijo v drugo ligo.

Frank je ekipo vodil sedem mesecev, a na zadnjih 17 tekmah vpisal le dve zmagi. Vodstvo kluba je reševanje težkega položaja zdaj zaupalo Igorju Tudorju.

Igor Tudor
Igor Tudor
FOTO: Profimedia

"V čast mi je, da sem se pridružil temu klubu v pomembnem trenutku," je dejal Tudor in nadaljeval: "Zavedam se odgovornosti, ki sem jo dobil. Potrebujemo več konsistentnosti in odločnosti. V ekipi je veliko kakovosti, moja naloga je, da vse skupaj organiziram, vnesem novo energijo in hitro izboljšam rezultate."

Preberi še Tottenham presenetil z izbiro novega trenerja, krizo bo reševal Hrvat

Tudor izkušenj iz angleške lige nima, je pa v zadnjih letih v podobnih položajih pripomogel k boljšim rezultatom pri Laziu in Juventusu, vodil je tudi Marseille in Verono.

Čaka pa ga težak uvod v angleško ligo, saj bo njegova prva tekma 22. februarja proti vodilnemu Arsenalu, ob tem pa bo manjkala kopica igralcev.

