Uradno: Tudor novi trener Tottenhama

Londončani so Thomasa Franka odpustili po novi slabi predstavi in porazu z 1:2 proti Newcastlu, kar je pomenilo, da je klub na zanj skromnem 16. mestu na lestvici in le pet točk nad mesti, ki vodijo v drugo ligo.

Frank je ekipo vodil sedem mesecev, a na zadnjih 17 tekmah vpisal le dve zmagi. Vodstvo kluba je reševanje težkega položaja zdaj zaupalo Igorju Tudorju.