Uradno: Werner za 60 milijonov evrov iz Leipziga v Chelsea

Timo Werner, sicer dosedanji soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, je v tej sezoni za Leipzig dosegel 32 golov v vseh domačih in mednarodnih tekmovanjih. "Izjemno vesel in ponosen sem, da sem podpisal pogodbo za Chelsea. Pridružil se bom velikemu klubu in se že veselim prihodnje sezone s svojimi novimi soigralci, trenerjem in privrženci kluba. Pred nami je svetla prihodnost," je med drugim dejal 24-letni Werner, ki se bo novim soigralcem pridružil julija po koncu nemškega prvenstva.

Werner je pred prihodom v Leipzig igral za Stuttgart. Za nemško izbrano vrsto je doslej na 29 odigranih tekmah dosegel enajst golov.