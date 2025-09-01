Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Zmaga v derbiju je prav lahko 'točka preloma' v sezoni

Ljubljana, 01. 09. 2025 10.13 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J. , J.B.
Komentarji
1

Jošt Urbančič, ki je bil prva poletna okrepitev državnega prvaka Olimpije, je veliki junak večnega derbija v Stožicah. Ljubljančan, ki se je sredi junija v zmajevo gnezdo preselil iz norveškega prvoligaša Vikinga v zameno za odškodnino, je dosegel edini gol na tekmi za prestižno zmago Olimpije proti zagrizenemu rivalu iz Maribora.

Jošt Urbančič je z zeleno-belimi sredi junija podpisal pogodbo do poletja 2028. Levi bočni branilec, ki na hrbtu nosi številko 3, se je vrnil v okolje, ki mu ni tuje. V preteklosti je 24-letni nogometaš že nosil dres Olimpije od selekcij U-11 do U-17. Kariero je nadaljeval pri Domžalah, nato pa nase opozoril z zrelimi predstavami v dresu Gorice, ki so mu odprle vrata v tujino, so zapisali pri Olimpiji. 

Preberi še Mojstrovina Urbančiča odločila prvi večni derbi sezone

Po dveh sezonah na Norveškem se je vrnil v prestolnico, a uvod v zeleno-belem dresu je bil zahteven, saj rojeni Ljubljančan sprva ni dobival priložnosti, na zadnjih tekmah pa si je dokončno izboril udarno enajsterico in postaja vse boj pomemben člen aktualnih slovenskih državnih prvakov. 

Jošt Urbančič proslavlja svoj prvi gol v dresu Olimpije.
Jošt Urbančič proslavlja svoj prvi gol v dresu Olimpije. FOTO: Damjan Žibert

Po večnem derbiju, ko je ne samo zaradi odločilnega in edinega gola v Stožicah ponesel nagrado za igralca tekme, pa je dokončno "zacementiral" mesto v prvih 11. "Derbije se zmaguje. Derbi je vedno zahteven, dobili smo več duelov. Dobro smo šli v tekmo in si zaslužili zmago. Za nami je težko obdobje, ampak mislim, da bomo s to zmago dvignili energijo v klubu," si je po zmagi in prvencu v dresu zmajev oddahnil Urbančič, najboljši posameznik prvega večnega derbija sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet olimpija urbančič
Naslednji članek

Luis Suarez in njegovo kočijaško obnašanje: prerivanje, pljuvanje, a tokrat brez ugriza

Naslednji članek

Iz Newcastla v Liverpool: Šved Isak rekorder prestopnega roka

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
01. 09. 2025 10.25
-1
Sodniki so naredili svoje
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189