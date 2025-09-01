Zmaga v derbiju je prav lahko 'točka preloma' v sezoni

Jošt Urbančič, ki je bil prva poletna okrepitev državnega prvaka Olimpije, je veliki junak večnega derbija v Stožicah. Ljubljančan, ki se je sredi junija v zmajevo gnezdo preselil iz norveškega prvoligaša Vikinga v zameno za odškodnino, je dosegel edini gol na tekmi za prestižno zmago Olimpije proti zagrizenemu rivalu iz Maribora.

Jošt Urbančič je z zeleno-belimi sredi junija podpisal pogodbo do poletja 2028. Levi bočni branilec, ki na hrbtu nosi številko 3, se je vrnil v okolje, ki mu ni tuje. V preteklosti je 24-letni nogometaš že nosil dres Olimpije od selekcij U-11 do U-17. Kariero je nadaljeval pri Domžalah, nato pa nase opozoril z zrelimi predstavami v dresu Gorice, ki so mu odprle vrata v tujino, so zapisali pri Olimpiji.

Po dveh sezonah na Norveškem se je vrnil v prestolnico, a uvod v zeleno-belem dresu je bil zahteven, saj rojeni Ljubljančan sprva ni dobival priložnosti, na zadnjih tekmah pa si je dokončno izboril udarno enajsterico in postaja vse boj pomemben člen aktualnih slovenskih državnih prvakov.

Jošt Urbančič proslavlja svoj prvi gol v dresu Olimpije. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Po večnem derbiju, ko je ne samo zaradi odločilnega in edinega gola v Stožicah ponesel nagrado za igralca tekme, pa je dokončno "zacementiral" mesto v prvih 11. "Derbije se zmaguje. Derbi je vedno zahteven, dobili smo več duelov. Dobro smo šli v tekmo in si zaslužili zmago. Za nami je težko obdobje, ampak mislim, da bomo s to zmago dvignili energijo v klubu," si je po zmagi in prvencu v dresu zmajev oddahnil Urbančič, najboljši posameznik prvega večnega derbija sezone.