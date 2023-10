Urok Windsor Parka, ki ga bo nocoj potrebno prekiniti

Slovenija pred zadnjimi tremi krogi kvalifikacij za Euro 2024 v skupini H zaseda prvo mesto in je s 16 točkami poravnana z Dansko. Na drugi strani je Severna Irska vseh svojih šest točk osvojila proti San Marinu, tako da so njeni navijači že dolgo nazaj prečrtali možnost poletnega počitnikovanja v Nemčiji.

Prav zato selektor Matjaž Kek ostaja previden: "Z naše strani bi bilo neumno, da bi leteli po zmagi nad Finci in mislili, da bodo Severni Irci slabši zaradi tega, ker nimajo več možnosti za uspeh. Z zmago proti Finski smo naredili tisto, kar smo želeli, vendar nas čakajo še trije koraki do konca kvalifikacij, tako da je vsakršna evforija v tem trenutku odveč."

Največji nogometni objekt v državi Windsor Park bo tradicionalno razprodan, kakor je bil tudi v soboto, ko je tu gostoval "neatraktivni" San Marino. Za nameček imajo Slovenci na stadion, ki sprejme dobrih 18 tisoč navijačev, zelo slabe spomine. Na treh gostovanjih so dvakrat izgubili in enkrat remizirali.

Gostovali trikrat, na zadetek še čakamo

V prvih dveh poskusih je na selektorskem stolčku sedel prav Kek. Najprej v kvalifikacijah za SP 2010, ko je srečanje v prid domačim z edinim golom na tekmi odločil Warren Feeney. Keku se je takrat močno zatresel stolček, a izkazalo se je, da je bil prav tisti poraz začetek pravljice, po kateri je Slovenija drugič okusila mundial. V preostalih štirih krogih so namreč Samir Handanović in druščina prav tolikokrat zmagali – in to brez prejetega zadetka ter s skupno gol razliko (13:0)!

Po svetovnem prvenstvu so sledile kvalifikacije za Euro 2012, v katerih se je Slovenija s Severnimi Irci kar dvakrat opekla. V Ljudskem vrtu so gostje celo slavili (0:1), na drugi tekmi na Windsor Parku pa zadetkov nismo videli. Slovenija je na koncu za Italijo, Estonijo in Srbijo zasedla četrto mesto v skupini.

Zadnjič sta se reprezentanci na Windsor Parku, ki je leto prej doživel občutno prenovo, pomerili marca 2016 na prijateljski tekmi. Edini gol je na navdušenje domačih navijačev dosegel Conor Washington.