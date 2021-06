Urugvaj in Paragvaj v četrtfinalu

Nogometaši Urugvaja in Paragvaja so se v skupini A krog pred koncem predtekmovanja že uvrstili v četrtfinale južnoameriškega prvenstva. Urugvajci so v četrtem krogu v Cuiabi z 2:0 premagali Bolivijce, Paragvajci pa so bili v Brasilii z istim izidom boljši od Čila. Zdaj je že jasno, da četrtfinala ne bo igrala Bolivija.

Zadnji krog, v katerem se bodo Urugvajci in Paragvajci pomerili med seboj, Argentina pa bo igrala z Bolivijo, bo tako odločal le o razvrstitvi, trenutno ima Argentina sedem točk, Paragvaj šest, Čile, ki je predtekmovanje že zaključil, pet, Urugvaj štiri, Bolivija pa je še brez njih. Urugvajce, ki so bili proti Bolivijcem ves čas boljši tekmec, je v 40. minuti z avtogolom v vodstvo popeljal vratar Bolivije Carlos Lampe, v 79. minuti je po podaji mladega Facunda Torresa končni izid postavil Edinson Cavani. To je bil že njegov 52. gol za reprezentanco. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Paragvajci so izkoristili nekoliko manj zavzeto igro Čila, ki si je že pred tem zagotovil napredovanje. V 33. minuti je bil s strelom z glavo natančen Braian Samudio, Miguel Almiron pa je v 58. minuti izkoristil enajstmetrovko. * Izidi: * Skupina A: - četrtek, 24. junij: Bolivija – Urugvaj 0:2 (0:1) - petek, 25. junij: Čile – Paragvaj 0:2 (0:1) icon-expand ​​​​​​​