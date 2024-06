Urugvaj nadigral Bolivijo, Panama ugnala ZDA

Kljub visoki zmagi si Urugvajci uradno še niso potrdili nastopa v izločilnih bojih, a so izredno blizu. Pred tretjim krogom imajo na vrhu 6 točk, ZDA in Panama sta pri treh, medtem ko je Bolivija brez.

A sodeč po tokratni predstavi na stadionu MetLife v New Jerseyju ne bodo imeli veliko težav z gostitelji pokala Amerik. Proti Boliviji so tekmi nadzorovali od začetka do konca, prav tako pa so tekmecem nasuli pet golov.

V prvem polčasu sta zadela Facundo Pellistri (8.) in Darwin Nunez (21.). V drugem polčasu pa so ob koncu zmago potrdili Maximiliano Araujo (77.), Federico Valverde (81.) in Rodrigo Bentancur (89.).